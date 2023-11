Ministra de la Mujer apunta a “la poca medición de riesgo de las instituciones” en el caso de Jordhy Thompson y fuga de alcalde de Renaico

Durante la mañana de este lunes 6 de noviembre, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, apuntó a la responsabilidad de las instituciones “a cargo de la persecución y la sanción” de los delitos contra las mujeres, tras conocerse el caso de una nueva detención del futbolista de Colo Colo, Jordhy Thompson, y la fuga del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, quien es acusado de varios delitos sexuales.

La titular de la Mujer señaló en ese sentido que “hoy tenemos una reincidencia grave en el caso de este jugador de fútbol y también tenemos el caso de un alcalde prófugo, con el cual se insistió en hacer una audiencia por zoom pese a que es evidente que un alcalde tiene muchas redes en la zona y que existia un riesgo de fuga alto, me refiero al caso del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, y por lo tanto queremos que se dejen de minimizar los riesgos que involucran para las mujeres este tipo de decisiones”.

Caso de Jordhy Thompson

En tanto, en el caso particular de la nueva detención del jugador de Colo Colo, Jordhy Thompson, por violencia intrafamiliar contra la misma pareja que lo había denunciado con anterioridad y con quien había retomado su relación, la ministra de la Mujer llamó a no revictimizar a la joven y a que las instituciones deportivas aborden la situación “como lo que es, un delito”.

“Las víctimas de las denuncias de los delitos de maltrato en contexto de violencia intrafamiliar suelen estar en una situación de dependencia emocional y falta de autonomía que es bastante grave y por lo tanto llamamos a no hacer juicio, a no revictimizar, y a todas las instituciones, incluyendo las deportivas, a tomar esto como lo que es; un delito, no un problema de camarín, no un problema personal, sino un delito, probablemente uno de los más denunciados en el país que en este caso tuvo una reincidencia grave“, agregó la ministra Orellana.

A lo anterior añadió que “la ley establece los protocolos que deben tener las instituciones deportivas, aquí estamos frente a un delito que está sancionado por la ley y por lo tanto no corresponde bajarle el perfil“.

Fuga del alcalde de Renaico

En cuanto a la situación del fugado alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, quien no se ha presentado ante la justicia luego que se insistiera en que participara de la audiencia judicial de forma telemática, la ministra Antonia Orellana puntualizó que las instituciones deben defender a las mujeres y que el riesgo de fuga era alto en este caso particular.

“Todas las instituciones tienen el deber de proteger a las mujeres, y cuando tenemos una fuga de alguien que tenía riesgo de fuga y cuando tenemos una reincidencia de alguien que tenía poca adhesión al proceso judicial, estamos hablando de situaciones que se pudieron haber previsto“, apuntó la autoridad sobre ambos casos.

*Recuerda que si eres víctima de violencia intrafamiliar puedes denunciar y pedir ayuda de forma anónima y gratuita en el fono 1455.