Denunciante de prófugo alcalde de Reinaco dice estar aterrada: “No fue tomado con la suficiente seriedad”

Tamara Medina, denunciante de violación en contra del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, reveló que está “aterrada” por la desaparición del imputado y aseguró que el proceso judicial “no fue tomado con seriedad“.

Esto, luego que el jefe comunal, quien está acusado de abuso sexual, violación e inducción al aborto, acusara montaje y amenazas tras no presentarse en la cárcel de Traiguén para cumplir su prisión preventiva. Situación que, actualmente, lo mantiene como prófugo de la justicia.

En ese contexto, la víctima la mujer reveló que, si bien en un comienzo se sintió aliviada por la condena, ahora tiene miedo por la desaparición del edil. “En lo personal me siento aterrada. Yo creo que es la palabra que mejor nos define a todas. Estábamos tan tranquilas hace dos días, cuando se había decretado la prisión preventiva y luego no llegó”, sostuvo en conversación con Meganoticias.

“No fue tomado con seriedad”

“Nuestro abogado había solicitado la audiencia presencial. Y eso es lo que más nos molesta, que no se haya tomado con la suficiente seriedad el tema, que se le haya dado la ventaja de presentarse por Zoom y la información que tenemos es que probablemente ni siquiera esté en Chile”, añadió Medina.

Asimismo, complementó que “cuando se comprobó que se haría la formalización, nuestro abogado envió la solicitud al tribunal de Cañete para que fuera presencial. Ya no había excusa, porque el tema sanitario estaba zanjado completamente, pero aun así no se acogió su solicitud“.

Con estos antecedentes, la denunciante explicó que ahora “no se sabe de dónde se conectó a ciencia cierta, entonces pienso que todo es desastroso. Estamos todas preocupadas por el tema”. Y expresó sentirse triste por el manejo que ha hecho el Estado.

“Me da pena el manejo que ha hecho el Estado, porque ayer hablaban de que ha habido apoyo a nosotras, pero eso no ha sido así(…) El SernamEG lleva el caso de una de las chicas. Pero tres o cuatro acudieron en su momento y no consiguieron nada, ni siquiera una respuesta”, concluyó la denunciante del alcalde de Reinaco.