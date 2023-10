Madre obligada a entregar a su hija al padre expone su complejo caso ante la Comisión de Mujeres de la Cámara

La diputada Camila Flores (RN) expuso ante la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputadas y Diputados la compleja situación de una madre, quien debe entregar a su hija a su expareja, ya que corre el riesgo de ingresar a la cárcel.

Se trata de Vanessa Christiansen, quien acusó desprolijidad del sistema judicial y nula protección a las víctimas. Luego de que el Juzgado de Familia de Quilpué decretara una orden de arresto en su contra por negarse a entregar a su hija al padre, quien, según cuenta la mujer, fue denunciado por venta de drogas y vulneración de derechos.

De acuerdo con el relato, la menor habría sido golpeada por la pareja del padre, por lo que inició una denuncia por vulneración de derechos. Ante esto, el Programa de Prevención Focalizada (PPF) debe emitir un escrito sobre lo vivido por la niña, pero Christiansen recalcó que no lo han hecho porque el tribunal aún no da la orden.

Por lo anterior, decidió no entregar a su hija por varios fines de semana, pero este accionar llevó a que fuera acusada por incumplimiento de la relación directa y regular, donde la curadora ad litem y la magistrada suplente “hicieron caso omiso a la causa de vulneración de derechos”, según comentó Christiansen.

“No puedo salir de mi casa”

En esa línea, la mujer agregó que el fin de semana pasado se negó a entregar a la niña a su expareja, por lo que este le dio curso a la orden de detención en su contra que inició hoy día. “Tengo una orden de arresto por 15 días por no entregar a mi hija a su progenitor. Estoy totalmente desesperada y buscando todos los medios para ser apoyada”, expresó Christiansen.

“Me comuniqué con el dispositivo PPF y me dijeron que mientras el tribunal no envié algo para que ellos suban el escrito, respecto a la causa de vulneración de derechos, no pueden subir nada. Entonces, no puedo salir de mi casa hasta que me avisen que subieron ese documento”, recalcó.

“Perfeccionar el sistema judicial”

En esa línea, Camila Flores indicó que espera que se trabaje en la Comisión de Mujeres “de manera transversal en cómo podemos perfeccionar nuestro sistema judicial en todo lo relativo, particularmente, al procedimiento regulatorio de familia, que es ahí donde hay falencias claras y vulneraciones que se generan”.