Ciper revela que 40 candidatos al Consejo Constitucional contrataron familiares con dineros de campaña

Un nuevo reportaje de CIPER reveló que varios candidatos de diferentes partidos políticos contrataron a familiares durante sus campañas electorales para el Consejo Constitucional, con dineros presentados como gastos electorales.

La ley chilena no prohíbe a los candidatos contratar a familiares para sus campañas, pero esta práctica ha generado preocupación sobre la posibilidad de que los fondos públicos o las donaciones destinadas a campañas terminen beneficiando al círculo cercano del candidato, por servicios que no se justifican o incluso que pudieron no existir.

La discusión se centra en sí se deben establecer regulaciones más estrictas para esta práctica. Algunos expertos en financiamiento político han sugerido que se deben establecer prohibiciones en ciertos casos o requisitos para justificar por qué un familiar es la única persona adecuada para prestar un servicio específico.

Los partidos políticos de diferentes sectores han estado involucrados en esta controversia, con varios candidatos de diversas filiaciones políticas contratando a familiares durante sus campañas. Se han detectado casos en los que se utilizaron recursos públicos para pagar a familiares por servicios como asesoría financiera, administración de gastos electorales, diseño de campaña, entre otros.

El medio de investigación señala que si se analiza la nómina de los 40 postulantes al Consejo Constitucional detectados en la revisión, los partidos con más casos son los siguientes:

Partido Republicano: 9 candidatos con contratación de familiares.

Partido de la Gente: 8 candidatos con contratación de familiares.

Partido Demócrata Cristiano: 7 candidatos con contratación de familiares.

Renovación Nacional: 5 candidatos con contratación de familiares.

Pero, en general, son colectividades de todos los sectores las que tuvieron postulantes en esta situación. Los montos más relevantes por contrataciones de familiares por partido son los siguientes:

Partido de la Gente: $22,1 millones

Partido Republicano: $14,4 millones

Renovación Nacional: $11,4 millones

Partido Demócrata Cristiano: $11,4 millones

Partido Socialista: $10,9 millones

Unión Demócrata Independiente: $5 millones

Revolución Democrática: $3,2 millones

Este debate se produce en un contexto en el que Chile está redactando una nueva Constitución a través de la Convención Constitucional, y la transparencia en el financiamiento político es un tema clave en el proceso de reforma. Los informes sobre la contratación de familiares por parte de candidatos han generado un llamado a establecer regulaciones más claras y estrictas para evitar posibles conflictos de interés y garantizar la transparencia en el proceso electoral.

La discusión sobre la contratación de familiares por parte de candidatos a cargos públicos no es exclusiva de Chile y es un tema que se ha debatido en otros países en busca de mayor transparencia y ética en la política.