Daniel Jadue tras ser sobreseído: “Se descubrió uno de los casos de corrupción inmobiliaria más grande de la historia de Chile”

El pasado jueves, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento definitivo del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el denominado “Caso Inmobiliaria“.

Este caso se remonta al año 2017, conflicto que nació por la construcción del Conjunto Armónico Bellavista, donde el jefe comunal rechazó la solicitud de recepción de obras y emitió una orden de demolición del inmueble de 19 pisos, hecho que llevó a ambas partes a realizar acciones legales.

Sobre esto conversó con ADN Hoy el propio jefe comunal, quien señaló que “entre medio de la investigación se descubrió uno de los casos de corrupción inmobiliaria más grande de la historia de Chile“.

“Hay que recordar que el director de obras del exalcalde de la UDI, Gonzalo Cornejo, estuvo preso casi tres años por otorgar permisos fuera de la ley, algo que habíamos advertido apenas asumimos en el municipio”, agregó.

En esa línea, Daniel Jadue manifestó que “acá hay un conjunto de agentes inmobiliarios que creen que porque tienen plata pueden destruir el medioambiente o los barrios, además de mentir y montar campañas de desprestigios”.

“La inmobiliaria ha dicho una serie de mentiras durante todo este tiempo, porque no hay compradores en este edificio. La ley chilena establece que cuando un edificio se construye, el primer promitente comprador y el primer promitente vendedor solo pueden efectuar el acto de compra/venta cuando la construcción tiene recepción final, y si este edificio no tiene recepción final, no puede haber compradores“, detalló.

“Lo que sí puede haber es gente que haya pagado alguna reserva, y ahí la inmobiliaria tendrá que devolver los dineros, y se tiene que hacer cargo de la demolición de todos los pisos que están fuera de norma”, prosiguió.

Asimismo, la autoridad comunal aclaró que “el decreto de demolición ya está, de hecho, el municipio podría demoler y posteriormente realizar una demanda para reintegrar los dineros utilizados, pero si la empresa quisiera demoler, no es necesaria una judicialización“.

“Pero acá hay una posición de fuerza, de intereses corporativos y partidos políticos involucrados. Hay personajes de la política completamente involucrados desde el inicio del proyecto”, aseveró.

En ello, el alcalde de Recoleta confirmó que presentará acciones legales contra el concejal UDI, Mauricio Smok, por declaraciones difamatorias en su contra.

Proceso constituyente

Por otro lado, Jadue abordó el actual trabajo que se realiza en el Consejo Constitucional, donde mostró sus reparos con algunas enmiendas. “Los comunistas vamos a definir en su oportunidad, cuando ya esté el texto definitivo, lo que vamos a hacer”, partió declarando.

No obstante, criticó el “atrincheramiento” del “Partido Republicano y la derecha chilena, y cómo le han mentido a Chile completo”.

“En el proceso anterior decían que querían una Constitución habilitante, que permita la discusión política, y ahora que son mayoría absoluta, no quieren una Constitución habilitante y quieren una Carta Magna absolutamente neoliberal, fundamentalista religiosa, donde le quieren imponer a todo el país su forma de vivir y entender el mundo“, aseveró.

Además, apuntó que “Chile está defraudado. La Constitución que están escribiendo ahora no resuelve ningún problema que detonaron las protestas de octubre de 2019“.

Finalmente, el alcalde no descartó promover un tercer proceso como la Asamblea Constituyente. “Si las cosas van como van, si la situación económica sigue deteriorándose, si los sueldos siguen sin alcanzar a fin de mes, o las pensiones siguen siendo miserables, habrá un tercer proceso“, cerró.