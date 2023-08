Felipe Kast tras aprobación de ley de usurpación: “Presidente Boric respete la democracia”

Este miércoles, el senador de Evópoli, Felipe Kast se refirió a la aprobación de la ley de usurpación y manifestó que espera que el “Presidente Boric respete la democracia y no le aplique un veto“.

Recordemos que, durante esta jornada, el Senado aprobó el proyecto de Ley de Usurpaciones, el cual regula los actos delictivos relacionados con la ocupación ilegal de propiedades, introduce nuevas sanciones y modalidades.

Tras esto, el senador Kast señaló que “este es el proyecto de ley más importante que hayamos aprobado en las últimas décadas para la Región de La Araucanía, esto termina con las mafias de aquellos que se sienten con el derecho de poder abusar de las familias que quieren vivir en paz”.

“Respete la democracia”

En esa línea, agregó: “Presidente Boric respete la democracia, no le aplique un veto a un proyecto de ley (…) Esto no fue una mayoría circunstancial y si usted dice que le preocupa la seguridad, como lo ha dicho la ministra del Interior, aquí demuéstrelo con hechos y no nos venga amenazar”.

Por su parte, la diputada de Renovación Nacional (RN) Carla Morales indicó que “con estos anuncios, el Gobierno desconoce la decisión del poder Legislativo y da claras señales de estar apoyando a los usurpadores. Demuestran un ánimo de amparar a los delincuentes, vetando la posibilidad de ejercer el derecho a defenderse ante el robo de sus propiedades y que no pueden hacer uso de sus terrenos”.

“Ayer se aprobó de manera histórica la Ley de Usurpaciones, que busca dar tranquilidad a quienes han sido víctimas de que le tomen su casa, parcela o su terreno. No se las pueden llevar gratis, es incomprensible que el Gobierno no descarte el veto a esta ley, sería casi impresentable”, concluyó la parlamentaria.