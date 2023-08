Presidente Boric y diálogos con la oposición: “No me cabe duda de que vamos a lograr un acuerdo”

Este viernes, en el marco de su visita a comedores populares en Renca a raíz del Día de la Solidaridad, el Presidente Gabriel Boric se refirió a los diálogos con la oposición, esto, luego que el pasado jueves se concretará una reunión del Gobierno con Chile Vamos.

“Quiero decirles que estamos comprometidos con ustedes (…) esa solidaridad es justamente de lo que se tratan también las reformas que estamos empujando. Las reformas, tanto de pacto fiscal como en particular la reforma de pensiones, porque la gente no puede seguir esperando”, comenzó diciendo el Mandatario desde la comuna capitalina.

“Ayer abrimos un pequeño caminito después de muchos dimes y diretes, después de mucha tensión, como dijeron quienes asistieron a la reunión del día de ayer con los partidos de Chile Vamos y el Gobierno, fue una reunión a veces tensa, a veces dura, pero fue una buena reunión porque permitió abrir un camino en pos de los chilenos y chilenas”, agregó el Jefe de Estado.

“Meterle picota”

En esa línea, el Presidente Boric afirmó: “Vamos a tener que meterle mucha picota, explorar, pensar fuera de la caja. Seguramente va a costar, van a haber gente que quiere que nos tropecemos en el camino, pero no me cabe ninguna duda de que si ponemos a estas mujeres por delante, a los chilenos y chilenas que han trabajado toda una vida y que viven con pensiones de miseria, no me cabe ninguna duda de que vamos a lograr un acuerdo y no solamente con Chile Vamos sino también con los partidos del centro, con la alianza de Gobierno”.

“Chile no nos quiere seguir ver peleando. Chile nos quiere ver trabajando y llegando a acuerdos para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, puntualizó el líder del Ejecutivo.

Sistema frontal

Aprovechando la instancia, el Presidente Boric se refirió al sistema frontal que afectará a la zona centro-sur del país durante este fin de semana, confirmando una visita a la región de Ñuble para este sábado.

“Este fin de semana se viene difícil en términos meteorológicos (…) Tenemos desde ya ministros desplegados en terreno. Yo ayer estuve hablando con los delegados, estamos preparando, teniendo a disposición toda la maquinaria para poder reaccionar a tiempo, avisándole a la población, seguramente vamos a tener que tener evacuaciones, porque va a llover mucho en muy poco tiempo y con una isoterma alta”, expuso el Mandatario.

“Yo en particular me voy a la región del Ñuble el día de mañana, la ministra Orellana se va a la región del Maule, está la ministra Jessica López del MOP hoy día en terreno en la región del Maule, y vamos a estar como Gobierno desplegados en terreno para que sepan que estamos con ustedes también los momentos difíciles”, cerró el Presidente Boric.