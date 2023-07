Ministra Vallejo y falta de cursos de probidad en el Gobierno: “Las autoridades no se pueden justificar con que tuvieron o no capacitación”

Este lunes, la ministra de la Secretaria General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió a la información proporcionada por la Contraloría General de la República, sobre la falta de capacitaciones en administración pública y probidad por parte de funcionarios del Ejecutivo, esto, en medio del llamado caso convenios.

“Nunca una capacitación más o menos puede ser justificación para no cumplir con la normativa. La ley se presume conocida por todos y todas cuando se publica y más cuando uno ingresa a funciones de Estado, a funciones de gobierno. No puede justificarse en que obtuvo o no una capacitación para dar cumplimiento total y absoluto a la normativa vigente”, afirmó la secretaria de Estado desde La Moneda.

“Para eso uno tiene equipo, una dirección de administración y finanzas. Para eso uno tiene un encargado jurídico y un gabinete de personas que deberían estar permanentemente asesorando y monitoreando el cumplimiento de la normativa cuando a veces puede desconocerse algunos elementos”, agregó la vocera de Gobierno.

“No caigamos en la confusión…”

En esa línea, la ministra Vallejo expuso: “No caigamos en la confusión de que el día de mañana una autoridad, y estamos hablando de las propias, ni siquiera estamos hablando de las anteriores o de las que vengan, puede escudar o justificar con que tuvo o no tuvo una capacitación”.

“No se requiere una capacitación para cumplir con la normativa y con la ley. Y es bueno que cuando un subsecretario, una subsecretaria, un ministro, una ministra, comete un error de este tipo, entienda que tiene una responsabilidad política y que no se puede excusar en una capacitación o en la ausencia de una”, complementó la titular de la Segegob.

Pacto fiscal

En tanto, aprovechando la instancia, la ministra Vallejo confirmó que el Presidente Gabriel Boric presentará el pacto fiscal que lleva adelante el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con los gremios empresariales del país, este martes 1 de agosto.

“Creemos que tenemos una oportunidad histórica, la encuesta Cacen si bien nos muestra avances en materia de combatir y enfrentar la desigualdad, también da cuenta que nos queda mucho por hacer. Y es ahí cuando el pacto fiscal retoma todo sentido, toda lógica y toda necesidad para que la riqueza en Chile sea mejor distribuida”, sostuvo la vocera de Gobierno.