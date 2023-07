Subsecretario Monsalve exige que UDI se disculpe por acusaciones contra ministro Jackson

Este domingo, el subsecretario del Interior y Seguridad, Manuel Monsalve, abordó las acusaciones que surgieron desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) en que se deslizaba un supuesto nexo entre el ministro Giorgio Jackson y el polémico robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social.

Recordemos que la UDI dirigió una carta al Presidente Gabriel Boric para solicitar la salida del ministro Jackson, en donde acusan al ministro de “haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte”.

En este sentido, el subsecretario exigió esta mañana que la bancada de la UDI retrocediera en sus acusaciones y se disculpara públicamente.

“Hay que pedir disculpas”

En entrevista en Mesa Central, Monsalve comentó que “la bancada completa dice que el ministro está directamente involucrado en un delito. Hay que decirle a la UDI que cuando uno comete un error de esta gravedad, lo que corresponde es pedir disculpas”.

“Yo le pediría al presidente de la UDI que, yo sé que cree en el principio de inocencia y la política seria, respecto a hechos de esta naturaleza, hay que pedir disculpas”, exigió.

Finalmente, respecto a la presión de la UDI de cerrar el diálogo con el Gobierno, de no concretar la salida de Jackson, el subsecretario cuestionó que “no se puede colocar la pelea política pequeña por sobre los intereses del país. La UDI ha dicho que no van a participar en acuerdos. ¿En qué acuerdos? En el de pensiones, hay más de dos millones de chilenos que están esperando que la política coloque al país primero que la disputa pequeña”.