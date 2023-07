El Presidente Gabriel Boric inició durante la mañana de este lunes 15 de julio su agenda oficial en Bruselas, Bélgica, hasta donde llegó este domingo desde Madrid, España, en la segunda parada de su primera gira por Europa, donde participará en la cumbre Celac-UE.

Así, se espera que durante la jornada el Mandatario sostenga reuniones bilaterales con representantes de Dinamarca, Países Bajos y Austria, mientras que su intervención ante el pleno de los países participantes de Celac-UE se realizará este martes.

La cumbre Celac-UE se lleva a cabo bajo la presidencia de España y luego de ocho años que no se hace de forma presencial, y en medio de las dudas de si habrá o no una declaración conjunta de los Estados miembros sobre la invasión de Rusia a Ucrania, tema donde no hay con consenso y que ha tensionado el ambiente previo al encuentro.

Al respecto, el Presidente Boric destacó que “esta cumbre no se realiza presencialmente hace varios años y que bajo el liderazgo de España ha habido un intenso acercamiento de la Unión Europea con América Latina lo cual es tremendamente valorable por los valores compartidos que tenemos ambos continentes, nuestra evaluación de esta primera etapa del viaje es positiva, tengo la convicción de que la cumbre Celac va a ser un espacio para reforzar nuestro compromiso con el diálogo biregional, con el multilateralismo en momentos en que este se encuentra amenazado a nivel mundial“.

Por otra parte, el día para la delegación chilena comenzó con el ministro de Energía, Diego Pardow, en una cita bilateral con el Banco Europeo de Inversiones donde se habló de la transición energética y se firmó un memorándum, en la busqueda de obtener recursos para futuros proyectos de calefacción para escuelas, pymes o empresas.

Polémica por reconocimiento a Baltazar Garzón

En tanto, uno de los temas que ha surgido en medio de la gira ha sido justamente el reconocimiento que le hizo el propio Presidente Gabriel Boric en el marco de los 50 años del golpe de Estado al juez español Baltazar Garzón, por haber sido quien encabezó la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998, lo que produjo una polémica ya que en su momento las fuerzas políticas chilenas se unieron a condenar que un juez extranjero quisiera incidir en la justicia interna del país al procesar a Pinochet en el exterior.

Sin embargo, la propia delegación chilena ha buscado bajar el perfil a este hecho, mientras que el canciller Alberto van Klaveren ha buscado no dar más declaraciones al respecto.