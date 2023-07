Presidente Boric y ascenso de la ultraderecha: “Tengo el deber de entender qué están representando”

“Tengo el deber de enterder cuáles son esos temores, qué están representando, porque sino uno los victimiza y los hace crecer“, con estas palabras el Presidente Gabriel Boric explicó lo que ha significado para él como Mandatario el ascenso de la ultraderecha en Chile, representado en la mayoría que obtuvo el Partido Republicano en el Consejo Constitucional, asegurando que se debe propiciar el diálogo y no quedarse en “apuntar con el dedo”.

El Presidente Boric se refirió al tema en entrevista con Cadena SER en España, durante la mañana de este sábado 15 de julio, realizada en el marco de la gira que realiza a Europa y que finalizará con su participación en la Cumbre Celac-UE en Bélgica este 17 y 18 de julio.

Así, al ser consultado sobre su opinión sobre la irrupción de la ultraderecha en el país, especialmente en un año en que se cumplen 50 años del golpe de Estado, el Presidente Boric indicó que “esto es un fenomeno que está pasando en muchas partes en diferentes formatos, no todas son asimilables. No creo que sea un fenómeno solamente local, todas las fuerzas políticas por lo menos en las democracias occidentales tienen que comprometerse a respetar las condiciones del juego democrático y en la medida de que ese respeto de mantenga por más contrarias que sean sus posturas, tenemos que debatir de igual a igual“.

En ese sentido agregó que no se trata “sencillamente de tratar de negarlas y decirles ‘no debato contigo’, el problema es que el fenómeno de la migración, de la seguridad, del escepticismo frente a la crisis climática desgraciadamente le está haciendo sentido a mucha gente y eso quiere decir que no estamos haciendo el trabajo suficientemente bien. Yo lo tomo como desafío para nosotros más que la negación del contrario. Esto lo digo como militante y como Presidente de la República sobre todo, el ascenso de la ultraderecha no lo vamos a solucionar solamente apuntándolos con el dedo y diciéndoles ‘ustedes son tal’, tenemos que ser capaces de convencer”.

En tanto, al referirse más puntualmente a lo que ocurre con la ultraderecha en Chile, el Presidente Boric explicó que “en el Consejo Constitucional la ultraderecha es mayoría, si me dedico a apuntarlos con el dedo no le hablo a esa mayoría o primera minoría -porque no es una mayoría absoluta- que la eligió. Tengo el deber de enterder cuáles son esos temores, qué están representando porque sino uno los victimiza y los hace crecer”, puntualizó el Presidente.