Ministra Vallejo afirma que AC contra Ávila “se basa en la homofobia y discriminación”

La Ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ha salido en defensa de su par de Educación, Marco Antonio Ávila, quien actualmente enfrenta una acusación constitucional.

Vallejo afirmó que la acusación contra Ávila es “una muestra de homofobia y discriminación”. Según la ministra, la acusación se fundamenta en la orientación sexual de Ávila, quien es abiertamente gay, y no en su desempeño como ministro.

Vallejo también criticó a los partidos de la oposición por su papel en la acusación, argumentando que están utilizando la orientación sexual de Ávila como una herramienta política. “Es una vergüenza que en pleno siglo XXI se utilice la orientación sexual de una persona para atacarla políticamente”, dijo.

La acusación constitucional contra Ávila se basa en su presunta responsabilidad por la alta tasa de abandono escolar, entre otras, que ha estado bajo investigación por presuntas irregularidades financieras. Sin embargo, Vallejo sostiene que la acusación es infundada y está motivada por prejuicios.

“Nuestro gobierno no va a estar disponible”

“No hay una línea de esa AC que tenga sustento político o jurídico. Entonces para aquello nuestro gobierno no va a estar disponible y esperamos que en el análisis del mérito de esta AC no existan las mayorías para validar un acto tan elevado de homofobia y discriminación en contra de un ministro de Estado”, enfatizó Vallejo.

La defensa de Vallejo a Ávila ha sido bien recibida por algunos sectores de la sociedad, que ven en sus palabras un importante respaldo a la comunidad LGBT+ en Chile. Sin embargo, también ha generado críticas de aquellos que sostienen que la acusación contra Ávila es legítima y no está motivada por prejuicios.