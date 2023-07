“No pueden bloquear las facultades del Presidente”: Ministra Vallejo tras críticas de la oposición por viaje del Presidente a Europa

Este viernes, en el marco de las críticas de la oposición por el viaje a Europa que realizará el Presidente Gabriel Boric, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que los legisladores “no pueden bloquear las facultades” del Mandatario.

El problema, según los parlamentarios, es que el Presidente Boric realizará esta gira en medio de la polémica por el caso “Convenios”, el cual vincula dineros del Serviu de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público ante un posible fraude al fisco.

A raíz de esta situación, tras participar en el comité político, la ministra Vallejo manifestó que la oposición no puede bloquear las facultades del Presidente. “No puede pretender la oposición o algún sector de nuestro país bloquear las facultades que tiene el jefe de Estado. El gobierno tiene que seguir gobernando y el Presidente, en particular, tiene responsabilidades de Estado”, indicó.

En esa línea, agregó que “esto, lamentablemente, a veces se trata de palos porque bogas, palos porque no bogas, si es que no va a un evento de alta envergadura se le critica, si es que va se le critica. Entonces, seamos coherentes, seamos consecuentes“.

“El gobierno tiene que seguir gobernando al mismo tiempo que es capaz de administrar una crisis (…) pero no por eso va a a dejar de cumplir su mandato de establecer una agenda multilateral para enfrentar, no solo temas de seguridad (…) sino que también los temas económicos y de derechos humanos, y en eso el Presidente jamás va a abandonar su misión”, concluyó la vocera de Gobierno.

“Chile es un país serio”

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren sostuvo que el país no se puede paralizar. “El país no se puede paralizar, la gira que está pensada para Europa se planificó con mucha anticipación. Chile es un país serio y si Chile se compromete a estar presente en un encuentro, Chile tiene que responder y tiene que ser fiel a ese compromiso“, afirmó.

“Es absurdo señalar que el Presidente va de vacaciones a Europa, por favor. La cantidad de actividades que están contempladas en esta gira agotarían a cualquier persona. Es una gira muy bien planificada, intensa y que va a significar beneficios para el país“, agregó.

Finalmente, el canciller destacó que esta es “la primera gira que hace el Presidente Boric a Europa, y por esa misma razón, sería absurdo postergarla o incluso cancelarla”.