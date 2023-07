Natalia Piergentili: “En su minuto el FA sintió que administrar el Gobierno era poco sexy”

La presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, hizo análisis de la gestión del Gobierno, y abordó la polémica por los convenios del Minvu y la fundación Democracia Viva.

En entrevista con El Mercurio, la timonel del partido oficialista partió declarando por este último tema que “no es nuestra voluntad hacer leña del árbol caído a raíz del caso Democracia Viva. Lo que nos debe preocupar es cómo afirmar las instituciones, no para proteger a nadie, sino en el sentido de resguardar la fe pública”.

Además, dijo que “mezclar lo que fue el financiamiento irregular con lo de Democracia Viva no es correcto. Entiendo que se vengan al presente, eso sí, porque ambos dañan la fe pública“.

“Este es el momento para reflexionar respecto de la forma de hacer alianzas de gobierno. Lo que hizo valiosa a la Concertación, más allá de lo que hizo y lo que no, fue la construcción común de un sentido, con principios asociados”, agregó.

Por otro lado, se refirió al rol de Catalina Pérez y su conocimiento por los antecedentes en este caso, manifestando que “hay demasiadas coincidencias, pero creo que a mí no me corresponde hacer ni una evaluación política de ese caso y menos una evaluación jurídica”.

En esa línea, abordó lo de la “superioridad moral” expresado hace un tiempo por el ministro Giorgio Jackson, asegurando que “esa teoría siempre estuvo equivocada (…) Aquí no hay generaciones ni sectores políticos mejores que otros“.

“El relato de la ética es siempre complejo, porque dentro de cualquier agrupación humana puede haber distorsiones. Un partido político siempre debe relevar cuál es su proyecto país y no lo que va a hacer mejor que otros o la moral que tiene por sobre otros. El relato nunca puede ser ‘yo no sé lo que voy a hacer, pero seré más ético que el resto’. Eso no es un proyecto político“, prosiguió.

Respecto a las decisiones del Presidente Gabriel Boric por el caso Democracia Viva, Natalia Piergentili enfatizó en que “ha mostrado su legítimo enojo y ha hecho valer las responsabilidades políticas“.

Gestión del Ejecutivo

La timonel del PPD también analizó la gestión del actual Gobierno, indicando que si bien como oficialismo hay concordancia en muchos puntos, “falta discusión y muchas veces sentimos que hay poca heterogeneidad en los ministerios, hay poca representación de la diversidad”.

“Eso trae complejidades, pero creo que es el momento, por muchas razones, de cerrar filas en torno a una agenda que permita al Gobierno seguir haciendo lo que tiene que hacer”, añadió.

Asimismo, Piergentili apuntó que “al Gobierno le ha faltado dar mayor énfasis a lo que puede ser una buena gestión. Me parece que en su minuto el FA sintió que administrar el Gobierno era poco sexy, pero si se hace con creatividad y propuestas, puede cambiar la vida de muchas personas”.

“Una buena gestión pública es absolutamente revolucionaria“, cerró.