Ministra Vallejo por declaración de diputada Pérez: “La justicia tiene que investigar”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó esta mañana las recientes declaraciones de la diputada Catalina Pérez sobre su vinculación en el conflicto de convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.

“Quiero partir aclarando que jamás he faltado a la probidad y nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie. No he infringido norma alguna ni he tenido conductas que traicionen los principios que han guiado mi actuar personal y político desde que empecé a militar a los 12 años”, afirmó esta mañana la parlamentaria luego de varios días de silencio.

Ante las declaraciones, la ministra Vallejo manifestó que “ella como todo ser humano y persona en este país tiene derecho a la defensa y a los juicios que se puedan generar en el espacio público”, dijo en conversación con Mega.

“Como ministra vocera de gobierno no me corresponde referirme a los problemas que puedan tener los partidos”, recalcó.

Respecto del conflicto, Vallejo recalcó que “un seremi que autoriza a través de convenios de transferencia, recursos por esa magnitud, a una fundación que está dirigida por una persona que tiene relación personal con una parlamentaria del mismo partido. Los pocos años de experiencia en el área. A todas luces, era evidente que eso como mínimo se veía muy mal (…) Fue un descriterio político importante”.

“Creo que es un poco lo que señala a propósito de la declaración, la propia diputada, de la no ponderación de lo que podría eventualmente acarrear ese convenio de transferencia”, agrego.