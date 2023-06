Ministra Vallejo descarta blindaje del Gobierno a autoridades tras cuestionamientos por Democracia Viva

Este viernes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que existiera un blindaje a las autoridades regionales, como la delegada del Biobío, Daniela Dresdner o el seremi del Minvu en el Maule, Rodrigo Hernández, tras los cuestionamientos respecto al caso de Democracia Viva.

Esto luego que, el Presidente Gabriel Boric respaldara a ambas autoridades cuestionadas por su vínculo con la fundación Democracia Viva. “Con los antecedentes que tengo hasta la fecha, ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner tienen responsabilidad política“, manifestó el Mandatario en esa oportunidad.

“No hay blindaje”

A raíz de esta situación, la ministra Vallejo sostuvo que “el Presidente ha sido claro, y aquí no hay ningún giro ni nada, ni tampoco se trata de blindaje, esa no es una palabra que ha utilizado el Presidente, sino que alguien lo puso sobre el debate público, pero no hay un blindaje”.

Por otro lado, respecto a las solicitudes de la oposición para que renuncien las autoridades involucradas en el caso “Fundaciones”, la secretaria de Estado señaló que “cuando empezamos a creer o señalar que, todos y todas deben renunciar o todo y toda es una institución corrompida, es porque al final diluimos las responsabilidades políticas o penales donde deben estar“.

Comité investigador

En esa línea, la ministra Vallejo agregó que existe un comité investigador que se trasladó hacia los lugares donde se levantaron alertas, con el objetivo de facilitar elementos a las Fiscalías y Contraloría y determinar las responsabilidades correspondientes.

“Los jueces son los que están en el Poder Judicial. Luego de la investigación de Fiscalía van a tener que determinar las sanciones, por lo tanto, lo que respecta a las responsabilidades políticas, al menos, nosotros y el Presidente de la República ha sido enfático en establecerlas, determinarlas y hacerlas valer“, concluyó la titular vocera de Gobierno.