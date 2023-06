Ministra Vallejo y permanencia de Araos: está aquí por la confianza del Presidente

Este lunes, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió a la polémica que enfrenta el Ministerio de Salud, tras no contactarse con la Clínica Las Condes, en el marco de una crisis sanitaria debido al alza de las enfermedades respiratorias.

Previo a las declaraciones de la secretaria de Estado, el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, a quien las fuerzas opositoras indican como el responsable de las crisis, señaló que instruirá una investigación sumaria para saber por qué no se llamó al recinto privado de salud, siendo que sí hubo contacto con otros recintos privado.

“Responsabilidades políticas”

A causa de lo anterior, se ha pedido la salida de Aros de su cargo, hecho que fue respondido por la ministra Vallejo desde La Moneda.

“Lo que tiene que ver con responsabilidades políticas y evaluaciones de las autoridades, le corresponde obviamente al gobierno a nivel central, particularmente al Presidente de la República, porque cada autoridad está en su desempeño en la medida que cuenta con la confianza del Presidente”, dijo la vocera del Ejecutivo.

“No me corresponde a mí señalar nada al respecto. Decir que frente a la no aplicación a cabalidad del protocolo hay que esclarecer evidentemente lo que sucedió y la responsabilidad es frente a aquello, que terminó siendo que la Clínica Las Condes no fuera contactada, cuando sí debió contactar”, cerró la ministra Vallejo.