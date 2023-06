El pasado martes, personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI allanó el domicilio de Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez y exdirector de la fundación Democracia Viva.

Esto en medio de las investigaciones por el escándalo de los convenios del Minvu y dicha organización, lo cual está siendo indagado por el Ministerio Público.

Sobre este tema se refirió el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien en conversación con ADN Hoy afirmó que estos hechos son “gravísimos, porque golpean severamente la confianza en la política y en las instituciones públicas”.

No obstante, la autoridad de Gobierno dijo que “en este país se puede allanar la casa de una diputada, y creo que esa es una señal muy importante”

“Las personas aspiran a que hechos de esta naturaleza no ocurran, y si suceden, el país lo que exige es que haya celeridad“, agregó.

En esa línea, el subsecretario sostuvo que “la primera garantía es que hay instituciones distintas al Gobierno investigando. Una es el Ministerio Público y otra es la Contraloría, y también se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado“.

Además, enfatizó en que, como Gobierno, “vamos a respaldar todas aquellas acciones, particularmente de los poderes independientes”.

“Daña la confianza”

Por otro lado, Manuel Monsalve declaró que “cuando ocurren estos hechos, la ciudadanía, no hace distinción y como no hace distinción, queda la sensación de que todas las instituciones y todas las personas que trabajan en el sector público, eventualmente, faltan a la probidad, y eso no es así”.

“Lamentablemente, la confianza cuesta mucho recuperarla, y se recupera con mucha rigurosidad, con mucho trabajo, con mucha transparencia, y en un esfuerzo cotidiano, y ese esfuerzo es en el que el Gobierno se va a avocar“, prosiguió.

Finalmente, el subsecretario del Interior aseveró que “cautelar el adecuado uso de los recursos públicos es una tarea esencial y principal de la democracia, y sin duda esencial y principal de este Gobierno“.