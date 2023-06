“No tiene la razón”: Mario Marcel recibe críticas tras asegurar que PGU se legisló sin financiamiento

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, recibió diversas críticas tras afirmar que la legislación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) -en el Gobierno de Sebastián Piñera– se hizo sin financiamiento.

La declaración la emitió en Mesa Central, donde dijo que “la PGU se legisló en enero-febrero del 2022, en los últimos días del gobierno anterior, quedó sin financiamiento para el 2022. Nosotros, dentro de todo el ajuste del gasto que tuvimos que hacer, tuvimos además que generar financiamiento para la PGU“.

“Pero al año siguiente (2023), cuando preparamos este presupuesto, solo para financiar el efecto año completo de la PGU con el aumento de cobertura y reajustes que había tenido en el camino, eso absorbió la mitad del espacio fiscal que teníamos en el 2023″, añadió.

La exministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se refirió a esta declaración en su cuenta de Twitter: “Que grave que el ministro de Hacienda falte así a la verdad”.

“La PGU quedó completamente financiada, el Congreso veló por ello (…) ¡Basta ya! Requerimos un debate serio de un ministro que se supone serio“, agregó.

También se sumó el exsubsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, quien afirmó que “el ministro Mario Marcel falta a la verdad y a la buena fe, diciendo que la PGU se aprobó sin financiamiento. Se debe disculpar, en especial con el Congreso Nacional, pues insinúa que la ley se aprobó mal“.

Por el lado de los parlamentarios, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), indicó que Marcel “no tiene la razón y no puede tener la razón. Yo fui parte de ese proyecto y hay un informe financiero”.

“O sea, como Congreso no podemos, estamos constitucionalmente impedidos de aprobar una ley sin financiamiento y el financiamiento estaba. Yo me acuerdo que parte de ello era el término de exenciones tributarias“, expresó.

"El ministro Marcel no tiene la razón (…) El ministro de Hacienda no puede decir que el Congreso aprobó una ley sin financiamiento porque sería imputar un acto que no es constitucional", dice el senador Juan Antonio Coloma por PGU

