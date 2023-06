Fue en los hitos de este año que el Presidente Gabriel Boric, durante la Cuenta Pública 2023, hizo una defensa, sin mencionarla, de la expresidenta de la Convención Constitucional, la doctora Elisa Loncon y los “hostigamientos“, en palabras del Mandatario, de los que ha sido objeto durante las últimas semanas.

Sobre los 50 años, Boric llamó a “las y los representantes de la República en toda su diversidad, a que nos unamos como un solo cuerpo, como una sola alma, para evitar que el veneno de la falta de empatía y de la intolerancia se siga inoculando en nuestro cuerpo colectivo”.

A renglón seguido, se refirió a la cuenta pública pasada, cuando anunció la creación del “Plan Nacional de Búsqueda”: un año después, aseguró que el mismo plan será presentado el próximo agosto. Ello irá de la mano con una modernización y fortalecimiento del Servicio Médico Legal, con una inversión de $14 mil millones para 2024.

Otro de los puntos destacados por el Presidente fue la recuperación de sitios de memoria por parte del ministerio de Bienes Nacionales, como el campo de prisioneros de Rocas de Santo Domingo, el recinto de La Providencia en Antofagasta o el predio en que se construirá el memorial del Cerro Chena. A ello se suman los siete nuevos sitios de memoria aprobados en la última sesión del Consejo de Monumentos Nacionales.

Finalmente, en cuanto a nuevas entidades, impulsará la creación de un Archivo Nacional de Memoria.

“Avanzar en verdad, en justicia, en reparación, en no repetición, no es una causa de la izquierda, sino de todo el arco político, sin excepción. Hagamos, pues, de esta tarea un motivo de unión, no de diferenciación ni de confrontación”, dijo Boric.

El caso Loncon

En la misma línea, el Presidente hizo una reflexión:

“Tenemos el reto de sacar lecciones para el futuro. Y esta conmemoración de los 50 años puede ser un buen momento para hacernos preguntas como sociedad, para conversar al interior de las casas, entre distintas generaciones, en los claustros académicos, en los espacios de creación, allí donde se ejerce la política: ¿qué hemos aprendido? ¿Más allá de nuestras diferencias, a qué estamos dispuestos a comprometernos en conjunto? ¿Cómo haremos para vivir juntos, respetándose y asumiendo nuestra diversidad? ¿De qué modo podemos erradicar, o aislar lo más posible, la violencia de nuestra convivencia?”.

Luego, hacia el final de este tema, planteó:

“No sólo debemos cuidar nuestra democracia, también debemos cuidar nuestra convivencia y respeto mutuo. En un país moderno y civilizado, no es aceptable que se hostigue a una académica por ser mapuche; o enrostrarle a un diputado o una diputada la muerte de su hija/o y su duelo; no es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto a una política pública por ser homosexual; o que una senadora que sufrió una gravísima violación a sus derechos humanos tenga que responder a acusaciones absurdas y revictimizantes. No nos podemos acostumbrar a estos retrocesos civilizatorios, a esta falta de humanidad, a este afán de humillar, a esta barbarie. Estamos en el siglo XXI y en este país se debe respetar a cada una y cada uno de los seres humanos que lo habitan. Mi compromiso es que como Presidente pondré toda mi fuerza, mi constancia y cariño para lograr una convivencia distinta, una basada en el respeto y la dignidad humana”.

Loncon, la diputada Marisela Santibáñez; el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila; y la senadora Fabiola Campillai, fueron las autoridades a las que se refirió el Mandatario, las que han sido objeto de cruentos tratos en las últimas semanas.