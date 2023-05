Diputada Helia Molina: “No quiero hacer apología del Gobierno, pero hay que reconocer que la agenda social sobrepasa el marco ideológico que tiene que ver con la equidad de género”

Quizás leve, pero de todas maneras fue un remezón en el oficialismo los dichos de ida y vuelta entre la presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, la vicepresidenta Paz Suárez, y su correligionaria, la ministra del Interior, Carolina Tohá. Como contexto estaba el fracaso del conglomerado en las elecciones de consejeros constitucionales.

Así las cosas, la exministra de Salud y diputada Helia Molina se cuadró con la secretaria de Estado, y también con Piertengili.

La mañana de este lunes, en ADN Hoy, dijo: “Las declaraciones de la presidenta del partido, que pidió las disculpas correspondientes, no eran aceptables en términos de la forma y también, creo, en conceptos de fondo; sin embargo, el consejo del partido fue claro en ratificar nuestra permanencia e interés en estar en el Gobierno. Nos sentimos absolutamente parte de él, somos parte del Gobierno. No hubo ninguna duda en el consejo al respecto”.

Ello ocurrió el fin de semana. Hay algunos compromisos, contó Molina: fidelidad y aporte para lograr llevar a cabo el programa.

Con todo, la diputada pone paños fríos a quienes extrapolan estas situaciones a una suerte de crisis en la izquierda: “Por la relación que hemos tenido dentro del Congreso con los parlamentarios del Frente Amplio y Apruebo Dignidad, las relaciones han sido bastante satisfactorias. Hemos tenido coincidencias en el 99% de los casos. Por supuesto ha habido puntos de vista distintos en algunos aspectos y los hemos discutido”.

Sobre los dichos de Suárez, Helia Molina fue crítica: “Cuando uno representa un conglomerado, un colectivo con un cargo directivo, uno no puede estar dando sus opiniones personales, porque tiene que hablar a nombre de un partido y de todos nosotros. Ella no fue electa de vicepresidenta, sino que llegó al cargo porque tres vicepresidentes renunciaron por razones diversas, al final terminó ella en la mesa. No es una persona que haya votado el cargo en el partido”.

“Me parece de la peor costumbre y características que se den opiniones personales cuando se representa a un conglomerado. Uno tiene que hacerse cargo de las cosas que dicen y si no están de acuerdo con lo definido por el partido como política, es absolutamente correcto que un comité de ética la suspenda transitoriamente del cargo mientras se hace el análisis. Me parece increíblemente estúpido, por decirlo de alguna manera, criticar justamente a la ministra que representa mejor, en el sentido de la importancia del rol de un ministerio del Interior que está en manos de Carolina tohá, que es una antigua militante del partido, que incluso fue presidenta del partido. Esos comentarios son opiniones personales, no responden al pensamiento del PPD”, zanjó.

Cuenta Pública

El próximo jueves 1 de junio se realizará la cuenta pública, la primera tras un año de Gobierno. La diputada Molina, en retrospectiva, cree que “a este Gobierno le han dado como bombo en fiesta: palos porque boga, palos porque no boga”.

En ese sentido, enumeró algunas cosas: el royalty minero, el aumento del sueldo mínimo, el copago 0 en Fonasa, el aceleramiento en las leyes de seguridad, y más. “Desde mi punto de vista, creo que hubo una suerte de demora en estos proyectos y la sintonía con las necesidades reales de la gente, de sentirse que el Gobierno arma una plataforma de seguridad que termine cambiando la situación actual y la percepción de riesgo respecto a la seguridad, me parece que se ha hecho bien, ha tenido apoyo transversal. Seguramente faltan cosas, pero se ha avanzado mucho. Para un año de Gobierno, son pocos los Gobiernos que han hecho tantas cosas”.

¿Por qué razón, entonces, no se perciben esos logros en la aprobación? Cree la diputada que influye “una campaña comunicacional potente, fuerte, de la derecha, de los medios, para realzar todos los problemas que pueden tener un Gobierno y un Presidente joven”.

Otras cosas: la juventud de Gabriel Boric, y que “tiene estilos de vivir distintos, diferentes”; “habla todos los temas, está casi todos los días declarando”. Así, al final de la conversación, concluyó:

“No quiero hacer apología del Gobierno, pero sí tengo que ser honesta en reconocer que la agenda social sobrepasa en lejos el marco ideológico que tiene que ver con la equidad de género, con muchos aspectos teóricos que no hizo sintonía con la gente. El Gobierno se ha hecho cargo de eso. La ministra Tohá ha sido clave en ese cambio”.