Presidente Boric se disculpa ante restricción de público para ceremonia del 21 mayo en Iquique: “Esto no va a volver a ocurrir”

Habitantes de la ciudad de Iquique manifestaron su rechazo ante la prohibición de poder asistir a la ceremonia de la Armada realizada en Plaza 21 de Mayo, en el marco del Día de las Glorias Navales.

Sobre esto se refirió el Presidente Gabriel Boric, quien estuvo presente en la conmemoración, donde, en conversación con la radio local Nostálgica en el Norte, ofreció disculpas a la ciudadanía.

“Le pido disculpas al pueblo de Iquique que quedó fuera del desfile, porque no es algo que sea mi instrucción, ni menos mi voluntad“, señaló.

Asimismo, indicó que esta situación “es algo que me molesta profundamente“, agregando que comparte la molestia de los iquiqueños.

“Comparto plenamente la molestia de los iquiqueños y me parece inaceptable que al pueblo de Iquique, que participaba permanentemente en un acto que es de encuentro cívico, se les niegue la participación en el desfile“, aseveró.

“Tiene que haber consecuencias”

Por otro lado, el Presidente manifestó que esta situación registrada durante el 21 mayo tendrá “consecuencias”. “Pedí a mi equipo, anoche con mucha, mucha molestia, entender cómo se toma esa decisión, quién toma la decisión, quién es el responsable de esa decisión, y le aseguro que respecto de esa decisión, tiene que haber consecuencias“, afirmó.

“La ida del Presidente de la República a regiones no puede implicar privar a los ciudadanos de esa región de actividades de las que son parte permanentemente, me parece que es derechamente un absurdo las medidas de seguridad”, añadió.

“Yo confío en el pueblo chileno y no tengo ningún problema, y lo he demostrado permanentemente, cuando haya manifestaciones de protesta en la medida en que sea en el marco de respeto que estas se realicen. No tengo ningún problema con eso”, declaró.

“Si esto es responsabilidad de los equipos de avanzada, si es responsabilidad del despliegue de seguridad, lo vamos a determinar, pero le aseguro que esto no va a volver a ocurrir“, cerró el Mandatario.