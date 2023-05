Militantes DC rechazan la idea de entrar al gobierno y exigen un plebiscito para decidir

Este viernes, un grupo de militantes de la Democracia Cristiana (DC) manifestó su rechazo respecto a la idea de que el partido sea parte del Gobierno de Gabriel Boric. En ese sentido, exigen que se realice un plebiscito para tomar la decisión.

Por su parte, el exvicepresidente nacional de la DC, Rodrigo Albornoz, dijo que el partido debería “volver al centro“, tras la notoria derrota de las elecciones del pasado domingo. “Sostenemos que el no escuchar a la ciudadanía, el no conectarse con el pueblo, el no preguntarle a la militancia, hace que tomemos decisiones erradas“, manifestó.

Albornoz recordó lo sucedido con el plebiscito del 2022 y en esa línea opinó que “el pasado 4 de septiembre cometimos ese error, nos desconectamos de la ciudadanía, y la ciudadanía rechazó un proyecto constitucional refundacional“.

“Creemos que la decisión que tiene que tomar el partido democratacristiano respecto a lo planteado por la izquierda, respecto a incorporarse al gobierno y eventualmente tener una alianza electoral con ellos, debe ser decidida por los militantes. Por eso decimos un militante, un voto“, sostuvo el grupo DC.

La idea de unirse al Ejecutivo

La declaración de los militantes llega luego que algunos representantes del partido del Gobierno de Gabriel Boric propusieran la idea de integrar a la Democracia Cristiana al Ejecutivo. La propuesta surgió después del triunfo del Partido Republicano.

Respecto a la consulta interna que sugiere el grupo, Albornoz indicó que le había propuesto al presidente de la DC, Alberto Undurraga, llevarla a cabo el 28 de mayo, y que respondieran dos preguntas: ¿Quieren ser parte del gobierno? y ¿Quieren trabajar para formar una nueva coalición de centro que agrupe a partidos políticos y otros en formación?

“Tenemos que proponerle a la ciudadanía agrupar al centro. Este gobierno no nos representa, este es un proyecto político distinto a lo que aspiran los militantes de la Democracia Cristiana y la ciudadanía”, concluyó el exvicepresidente DC, aludiendo a una posible alianza con el movimiento Demócratas, donde hay exmilitantes del partido.