La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, es una de las figuras políticas de la oposición con mejor evaluación, de acuerdo a las últimas encuestas. Ella cree que las cifras la avalan por “un trabajo súper serio, constante, enfocado en lo que hemos estado haciendo en la municipalidad, pero no es fruto mío; es de un gran equipo”.

Así al menos lo planteo en entrevista con Revista Ya. En el mismo espacio, aprovechó de lanzar duras críticas al Gobierno: sobre el Presidente Gabriel Boric acotó que “lo siento una persona con buenas intenciones. Que, probablemente, estuvo convencido o quizá vio que era muy rentable, pero no sé cuál de las dos porque es muy difícil suponer intenciones, pero que se dedicó a destruir y a criticar todo. Y, ¡mira las ironías de la vida! Que después le toca tomar el timón en medio de la tempestad que él mismo ayudó a crear. Soy una convencida de que uno finalmente cosecha lo que ha sembrado”.

“Siembra viento y cosecha tempestad —agregó la Edil. Eso le pasó a Boric. Yo creo que ellos jamás pensaron que podían llegar al Gobierno. Y, mira tú la ironía de la vida, que él ahora tiene que navegar en la mitad de la tempestad”.

Sobre el origen de este conflicto, su teoría es que “hay dos almas que son incompatibles dentro de su gobierno. Él, como la ministra (Carolina) Tohá, yo creo que están, permanentemente, tironeados. Y, a menos que decidieran en algún minuto quebrar con el extremismo, y decidirse por una de las dos almas, seguiremos viéndolos cambiar de opinión una y otra vez”.

Así las cosas, de seguir esta senda, cree que “van a quedar en la ruina como sector. Porque, ¿estamos a favor de Carabineros o en contra? ¿A favor de controlar la economía o en contra? ¿A favor de los retiros o en contra? Va a ser tal la ambigüedad y las contradicciones que van a pasar a ser un grupo casi que da pena”.

Proyecciones

En relación a su alta aprobación y que ello derive en otra aspiración de cargo de elección popular, respondió: “No tengo ganas de que la gente sienta que estoy usando un puesto que es municipal y en que me pagan por ser alcaldesa, como plataforma. Por eso, he sido sumamente cuidadosa de no estar candidateándome. Obviamente, si esto sigue así, se pueden abrir oportunidades. Pero, si yo empiezo a girar en torno a la presidencial, perdería la confianza de quienes me apoyan. La gente ha visto que uno hace las cosas por seriedad, por pasión, pero también se fija cuando lo estás empezando a utilizar para otra cosa. Una cosa es la Evelyn alcaldesa y eso es la que yo tengo que honrar ahora”.

Su experiencia a la cabeza de Providencia cree que le ha permitido dar “cinco pasos atrás respecto de la política contingente, de la pelea por el proyecto de ley. Y me he acercado muchísimo a los temas de las personas. Yo creo que eso es lo que me ha posicionado. Y que esto puede tener efectos en el futuro, estoy súper consciente. Y no le hago asco a la responsabilidad (…) No me da miedo y tampoco me hace sentir ilusión”.

Pero mirar el futuro es también una revisión del pasado: “En la medida que he ido pasando por la política y que uno ya tiene la posibilidad de mirar hacia atrás, cada día valoro más y trato de defender más férreamente la democracia”.

Una señal de esto, a modo de ejemplo, es que debió haber sido “muchísimo más fuerte” en la época en que se creó el Crédito con Aval del Estado para la educación superior: “Permitimos que lucraran y nadie hizo nada al respecto. Es en ese tipo de cosas en las que siento que podríamos, con la información que tengo ahora, con las consecuencias de ahora, uni dice ojalá lo pudiéramos haber previsto”.