Ministra Vallejo confiesa que “nunca se me ha pasado por la cabeza la idea de tener la banda presidencial”

En una entrevista con La Cuarta, la ministra Camila Vallejo (PC), se refirió a su vida política y al impacto que tuvo la llegada de Gabriel Boric a la presidencia.

Si bien afirma no sentirse cómoda al hablar de temáticas personales debido a su rol en el gobierno, Vallejo reconoció que su intención tras su segundo período como diputada “no era salirme de la política, porque creo que es muy necesaria, pero bajar varios cambios, salirme del Congreso, seguir militando, estudiar. Estar más con mi hija, tomar algún otro proyecto, lo que pudiera surgir como trabajo“, agregó Camila Vallejo.

Sin embargo, los planes de la actual vocera de Estado cambiaron cuando Gabriel Boric fue electo Presidente de Chile: “Lo acompañé en todo momento, desde la primera vuelta, luego en la segunda, y después me dijo que necesitaba que fuera ministra. Obviamente que no le podía decir que no“, afirmó Vallejo.

Sobre una posible candidatura a la presidencia, la ministra afirmó que “nunca se me ha pasado por la cabeza la idea de tener la banda presidencial”, y que “ no me gusta para nada hablar de estas cosas teniendo el rol que estoy teniendo en el Gobierno. Por respeto al Gobierno y al Presidente hoy día”.

“Además, mi tarea, y lo que me corresponde, es que soy ministra de Estado, y cuento con la confianza y el apoyo del Presidente para cumplir mi rol”, subrayó.