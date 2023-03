El Canciller Alberto van Klaveren se refirió a la propuesta dada a conocer por el presidente de Bolivia respecto a retomar relaciones con Chile a cambio de volver a tratar el tema de la soberanía marítima.

Desde República Dominicana, donde el ministro se encuentra participando junto al Presidente Gabriel Boric de la 28ª edición de la Cumbre Iberoamericana, el Canciller señaló que “nosotros hemos tenido siempre un espacio de diálogo con Bolivia“.

“Estamos fortaleciendo ese espacio. Hay muchos temas en el que hay intereses comunes, incluso ya los comenzamos a mencionar, y lo dejaría hasta ahí. No quiero entrar en ninguna polémica, no me parece conveniente ni oportuno”, afirmó.

Cumbre Iberoamericana

Sobre la 28a edición de la Cumbre Iberoamericana, el Canciller manifestó que “hoy ha sido el comienzo de la reunión de Cancilleres. He tenido la oportunidad, antes de la reunión formal, de saludar a varios y varias de mis colegas“.

“Ha sido un intercambio muy interesante, creo que hay un gran espacio de encuentro, de cooperación. Hay muy buena disposición a cooperar en distintos ámbitos“, aseguró.

Asimismo, el secretario de Estado aprovechó la instancia para agradecer a los países que colaboraron con los incendios forestales. “Agradecer la cooperación que recibimos de muchos de los países acá presentes, en el combate contra los incendios forestales en el sur del país”, indicó.

Finalmente, Alberto van Klaveren declaró que “la cumbre está centrada en los temas de cooperación, y obviamente Chile está absolutamente comprometido con esos esquemas de cooperación”.