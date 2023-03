Diputada Cariola por sexto retiro: “No basta solo con decir no, también hay que buscar más y mejores mecanismos”

“Estoy muy contenta que se haya aprobado el proyecto de ley. Hace más de cinco años que venimos trabajando sobre esto. El Gobierno lo respaldó, hemos logrado avanzar. Se aprobó por unanimidad en el Senado, ahora pasa a la Cámara. Esperamos la primera o segunda semana de abril estarlo despachando y ya estaríamos en condiciones de decir que la jornada laboral de 40 horas podría perfectamente ser ley de la República (…) Que ojalá el primero de mayo pueda ser ley de la República”.

Así fue como la diputada Karol Cariola (PC), expresidenta de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, y una de las impulsoras del proyecto hace cinco años, se refirió, la mañana de este jueves en ADN Hoy, a la iniciativa por la que tanto tiempo trabajaron, junto a la actual ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, para que —parafraseándolas— las personas en Chile puedan disponer más de su tiempo. Iniciativa que el martes pasado fue aprobada por unanimidad la Cámara Alta.

Pero más reciente que el proyecto de 40 horas —y con más incerteza, e incluso con más conflicto dentro del propio oficialismo— fue la votación del autopréstamos de fondos previsionales. Y tras los dimes y diretes, la diputada Cariola votó a favor de la idea de legislar, contraviniendo las estrategia de Gobierno.

La parlamentaria explicó su decisión:

📻 EN VIVO | En #ADNHoy hablamos de la agenda legislativa con la diputada Karol Cariola (@KarolCariola): autopréstamo, 40 horas y más. 📻 https://t.co/Lt648WB0iY

💻 https://t.co/Nep0zy3cjG pic.twitter.com/7w8eXVHuTw — Radio ADN (@adnradiochile) March 23, 2023

“En la comisión de Constitución discutí con el Gobierno sobre este punto y varios parlamentarios planteamos que era posible que este autopréstamo igualarlo a las condiciones del autopréstamo que el Gobierno presentó en la reforma previsional. No entendíamos tan claramente por qué el Gobierno presentaba una propuesta de autoprestamo en la reforma previsional y, sin embargo, se negaba a avanzar en un proyecto de estas características que pudiera adelantarse en la fecha para que las personas, a propósito de la situación económica que estamos viviendo, pudieran tener acceso a eso. Pero es parte de una discusión pasada, el proyecto de ley fue rechazado por mayoría de votos y significa que hasta un año más no se podrá discutir, tal como el retiro el año pasado y fue la postura que primó”.

Pero además de las señales contrarias de Gobierno, había también “coherencia”, en sus plaabras: “Voté a favor porque creía que, primero, había sido una discusión que dimos en la comisión de Constitución, donde expresé mi posición y en esa oportunidad voté a favor. Por tanto, no era coherente cambiar mi voto en menos de tres meses respecto a mi votación en la comisión de Constitución. Y segundo, fue una discusión que tuvimos con mi bancada, donde también estaban de acuerdo con llevar adelante de la aprobación, sin embargo, tomamos la decisión de tener un voto diferenciado (junto con otros miembros del comité), pero la gran mayoría decidió respaldar al Gobierno, lo decidimos colectivamente, el tener este voto diferenciado. Lo hemos hecho antes”.

Como presidenta de la comisión de Constitución, Cariola puso el sexto retiro del 10% de los fondos previsionales en tabla. Luego, se rechazó en la sala de la Cámara Baja, lo que veta su discusión por un año. Ese plazo expira en 18 de abril. Sobre el tema, adelantó: “Tedremos que evaluar en su mérito y cada bancada tendrá que hacerlo”.

“Me preocupa que el gobierno ha tomado una posición muy determinante, muy tajante en esto. Creo que ha sido poco estratégico desde el punto de vista de tomar acciones que puedan permitir cumplir con el objetivo que buscan“, añadió luego.

Tras la sesión del día miércoles, parlamentarios y parlamentarias comenzaron a gritar, ‘¡sexto retiro!’. Pero para la diputada, “no basta solo con decir no, también hay que buscar más y mejores mecanismos”.

📻 EN VIVO | En #ADNHoy Karol Cariola (@KarolCariola) por sexto retiro: “No basta con decir que no; hay que buscar más y mejores mecanismos. Las ayudas económicas las valoro, pero son focalizadas. Hay que seguir buscando” 📻 https://t.co/Lt648WB0iY

💻 https://t.co/Nep0zy3cjG pic.twitter.com/PBwXfOdwpn — Radio ADN (@adnradiochile) March 23, 2023

En ese sentido, Cariola valora las ayudas del Gobierno, pero critica su “focalización“: “Hay que seguir pensando mecanismos. Hemos planteado algunas propuestas: adelantar el aumento del salario mínimo a $500 mil; el poder generar algunas transferencias directas, sobre todo a la clase media, que son sectores que no reciben los apoyos suficientes, porque como son ultrafocalizados, no llegan a toda la población que hoy pasa necesidades. Hay que seguir buscando caminos, medidas y poner todas las líneas sobre la mesa”.

Pero esa inyección de liquidez, como ha sido advertida transversalmente, podría agudizar la inflación que se registra hoy en día en el país y que, según Bloomberg, nos deja en la cuarta posición en el ranking regional.

“No creo en los discursos catastrofistas porque hemos visto mucho de esos discursos en nuestro país. No es real que la inflación depende solo de los retiros, sino que contribuyó una parte. Tampoco creo ni estoy de acuerdo con la lógica de demonizar las decisiones que se tomaron. Los retiros fueron necesarios en su momento: las personas estaban sin trabajo, en sus casas, sin salir. Hay una cantidad importante de personas que viven el día a día. Esto se ha ido recuperando progresivamente, hemos ido buscando caminos, pero el proceso inflacionario tiene que ver con otros procesos que se dan en el mundo (…) Cuando, en Chile, las personas se oponían a que se hicieran las represas en el sur, en la Patagonia, decían que no habría electricidad; con lo de los retiros, dijeron que el país se vendría abajo. Ha sido mentira”, planteó.

Luego, repasó la propuesta de retiro presentada por el gobierno el año pasado, que apuntaba a ayudar a quienes tuvieran deudas (“un retiro acotado”, dijo). “No estoy defendiendo que tenga que haber un retiro en el futuro; reivindico que uno no puede ver las cosas en blanco y negro. El gobierno presentó un autopréstamo en la reforma previsional, por lo tanto, no es que estén tan en contra porque estaba presentada; el gobierno presentó otro retiro el año pasado”.

“Uno tiene que ser coherente con sus acciones. El ministro Marcel, en particular, desde que fue presidente del Banco Central, siempre ha manifestado su posición contraria sobre los retiros. El mismo Presidente votó a favor de ello. Dejemos de ver las cosas en blanco y negro y hacer caricaturas. En esta oportunidad, como en veces anteriores, analizaremos en su mérito, con consecuencias, costos y beneficios, cualquiera de las iniciativas que vengan en el futuro”, cerró.

¿Cómo justifica, entonces, su votación previa a favor de los retiros? “Nos vimos forzados en algún momento en avanzar en estas medidas porque no había otras. Ahora estamos buscando alternativas: intentamos sacar adelante una reforma tributaria que buscaba recaudar una cantidad importante de recursos para hacerse cargo de ayudas económicas: subir la pensión garantizada universal a $250 mil, construir en aquellos lugares afectados por incendios y también adonde viven de allegados; para financiar el sistema nacional de cuidado y aquellas ayudas que apuntan a contribuir en la vida de los chilenos. Esa reforma se rechazó, pero no hay que ver las cosas en blanco y negro”.