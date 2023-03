Senador Insulza (PS) afirma que cuestionamientos a Carabineros en el estallido social fueron “errores graves”

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, admitió que los cuestionamientos a Carabineros en el estallido social fueron “errores graves“.

En conversación con Radio Pauta, el parlamentario oficialista indicó que “nunca fui partidario de esas condenas. Creo ser una persona de izquierda que tiene la curiosidad de ser más interesado en la seguridad pública y respaldar a Carabineros desde siempre“.

“Que respondan a eso los que propusieron refundar, cambiarles uniformes y hacer una serie de cosas porque nunca estuve de acuerdo con eso“, agregó.

En esa línea, Insulza expresó ser “partidario de darle primera prioridad a seguridad pública y con iniciativas claras. Y con iniciativas un poquito más puntudas también”.

“Por ejemplo, una ley que asegure que los reincidentes no salgan en libertad, eso no lo tenemos todavía. Son leyes más duras, pero no se está proponiendo todavía”, declaró.

Finalmente, Insulza reiteró que los cuestionamientos a Carabineros en el estallido social “fueron errores graves y ahora estamos pagando sus consecuencias“.