El pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó, parcialmente, la solicitud de acceso a los expedientes administrativos que sostuvieron los indultos presidenciales de siete de los 13 beneficiados en diciembre pasado, requerimientos que fueron hechos por senadores de Chile Vamos y del partido en formación Demócratas.

En el fallo, citado por El Mercurio, el TC argumenta: “No es posible denegar el acceso a los antecedentes referidos en la primera petición subsidiaria, toda vez que esta puede ser obtenida a través de los mecanismos que, a su respecto, ha previsto el ordenamiento jurídico en los términos que actualmente rigen el régimen de reserva o secreto, respecto de aquella información acompañada a estos autos que, total o parcialmente, es pública y, con esos términos, consta en portal institucional del respectivo órgano”.

“No resulta necesario y que constituiría una demora injustificada en la tramitación de esta causa, que esta judicatura ejecute el principio de divisibilidad que ya ha sido realizado por la autoridad administrativa, conforme a la legislación vigente”, se lee después.

La solicitud de los congresistas fue sobre los expedientes de los indultos recientes, así como también todos los decretos de este tipo de beneficios concedidos desde 1981. No obstante lo anterior, el Tribunal catalogó esa información como “reservada“:

“El tribunal dispuso la reserva de los antecedentes con la finalidad de cumplir estrictamente con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen el tratamiento de la información solicitada. Esta, por su especial naturaleza, tiene carácter sensible y puede afectar los derechos no solo de las partes involucradas en la resolución del conflicto constitucional que se ha iniciado, sino que también, de terceros que no están involucrados en el mismo”.

Parte de las consecuencias de la acción motivada por la oposición fue una revisión de los indultos entregados en Gobiernos anteriores, como los también dados por el expresidente Sebastián Piñera.