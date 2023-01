Paulina Vodanovic por listas de consejeros constitucionales: “Nosotros llamamos a ir desde la DC hasta el PC, pero lo veo difícil”

El expresidente Ricardo Lagos, hizo pública su preocupación respecto al nuevo proceso constituyente, específicamente en la elección y conformación del Comité de Expertos

Pero no solo eso está en la mira de las coaliciones de Gobierno, puesto que el PPD aboga por ir en listas separadas en la elección de consejeros constitucionales, mientras que desde Apruebo Dignidad manifestaron que lo más “sensato” era ir en una lista única.

Sobre esto conversó en ADN Hoy la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, donde manifestó que “como mesa del partido, señalamos que teníamos que tener la más amplia unidad, y llamamos a las demás fuerzas políticas a entender que esta es una batalla de progresismo en su más ancha expresión, y, por tanto, llamamos a ir desde la DC hasta el PC“.

No obstante, sostuvo que “para tener un acuerdo entre la DC y el PC, se requieren 12 voluntades, porque hay 12 fuerzas políticas distintas. Y veo difícil que un acuerdo así ocurra, porque veo que el PPD y la DC no están en posición de aquello, y dan razones que son atendibles”.

“Hay que entender que la unidad del Gobierno, la unidad de la centroizquierda, en un proyecto política que es más largo, es necesaria. Y cuando hablo de unidad, no hablo necesariamente de que sea una lista, la unidad va más allá”, agregó.

No descarta dos listas

En esa línea, la presidenta del Partido Socialista afirmó que “esta elección es distinta, y nosotros como PS estaremos disponibles para tener todas las conversaciones, pero nosotros somos parte del Gobierno (PS y PPD) y no podemos estar pensando en la ganancia solo del partido, porque acá hay coaliciones”.

Sin embargo, enfatizó en que “lo que no puede pasar es que rompamos las coaliciones de Gobierno. Cuando me dicen si es que el PS iría en la lista de Apruebo Dignidad, estamos hablando de que se desarman las coaliciones base del Gobierno”.

“Si es que vamos en dos listas, iríamos con Socialismo Democrático. Es lo que corresponde. Lo que creo que debemos hacer hoy día es avanzar y confluir en un proyecto político en común”, aseveró.

Finalmente, Vodanovic expresó que actualmente “hay dos proyectos políticos, el de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, y ambos confluyen en el Gobierno con distintas visiones, por lo tanto, que existan dos listas, tal como dice la presidenta PPD, hay que desdramatizarlo, porque existen dos coaliciones”.

“Lo de las dos listas puede ser, no lo descarto, porque veo difícil que 12 presidentes de partidos estén disponibles para esto. Pero si esto no ocurre, tendremos que ir con nuestras respectivas coaliciones, si no sería hacerle un daño enorme al Gobierno“, cerró.