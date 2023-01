Este viernes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llamó a los partidos de la oposición a que se reintegren a la mesa de seguridad liderada por la ministra de la misma cartera, Carolina Tohá.

Anteriormente, Chile Vamos y el Partido Republicano se habían retirado tras los 13 indultos que otorgó el Presidente Gabriel Boric el pasado 30 de diciembre. Y anunciaron que retomarán el diálogo cuando el Mandatario revoque su decisión.

El emplazamiento de Monsalve

En un punto de prensa en la comuna de El Quisco, al subsecretario Monsalve se le consultó sobre el actuar de la oposición en este tema, por lo que hizo un llamado a no seguir esperando para llegar a un acuerdo en seguridad.

“El país no puede esperar. Haría el llamado a la UDI y a todos los sectores (porque) el proyecto de ley de crimen organizado no puede esperar esas disquisiciones políticas, la ley de ciberseguridad no puede esperar, y la ley de inteligencia tampoco“, dijo.

En esa línea, el subsecretario también subrayó la importancia de que se plieguen en “un trabajo serio que se está llevando a cabo, que tiene un conjunto de medidas que permitirían darle al país una respuesta y a los chilenos una respuesta en materia de avanzar más rápido“.

“La ventaja del acuerdo es que puede hacer más rápido el avance que el Gobierno puede hacer solo, y eso solamente beneficia a los chilenos”, concluyó Manuel Monsalve.