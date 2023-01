Cariola y acusación constitucional contra Jackson: “El Partido Republicano está en una cruzada por buscar golpear al Gobierno”

Este miércoles, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, se refirió a la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgo Jackson.

La parlamentaria, que es parte de la comisión revisora, señaló que “hemos hecho una calendarización por parte de la presidenta, Claudia Sagardia. El día viernes tendremos una sesión bastante larga de audiencias“.

“Lo que no sabemos todavía es el día en el que se va a presentar la defensa del ministro Jackson, estamos a la espera de esa solicitud”, agregó, indicando que una vez se conozca esto, hay “seis días para tener el resultado de la comisión” respecto a la pertinencia de la acusación.

En esa línea, la diputada comunista acusó al Partido Republicano de estar en una “cruzada por buscar golpear y hacer daño al Gobierno del Presidente Gabriel Boric“.

“Sin embargo, han hecho uso de una herramienta constitucional, que las y los parlamentarios tenemos, que es llevar adelante una acusación constitucional”, sostuvo.

Autopréstamo

Cariola también abordó el proyecto de autopréstamo, el cual será discutido durante esta jornada en la Comisión de Constitución. “Tal como lo he dicho en distintas oportunidades, yo jamás me he negado a poner en tramitación un proyecto de ley, tal como lo hicimos con el quinto retiro, hoy día también lo hacemos con el proyecto de autopréstamo”, manifestó.

“La comisión está convocada para votar en general, y también fijar un plazo de indicaciones para este proyecto de ley”, indicó, añadiendo que se fusionaron tres proyectos, de los cuales “dos plantean un autopréstamo del 100% y uno del 15%”.

En ello, volvió a reiterar que esta iniciativa es parte de un proyecto ingresado por el Gobierno en la reforma previsional, por lo que “lo más coherente” sería discutir esto en la comisión de Constitución, al igual como se hizo en la de Trabajo.

“El Gobierno presentó una propuesta de autopréstamo a la reforma previsional, esa propuesta ha sido respaldada por el ministro Marcel, la ministra Uriarte y la ministra Jara, por lo que creo que lo más coherente sería que tal como el Gobierno ha dicho estar de acuerdo con esta propuesta en la comisión de Trabajo, también debieran estar de acuerdo con esta propuesta en las mismas condiciones en la comisión de Constitución“, cerró Karol Cariola.