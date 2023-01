“No le voy a aceptar que me grite”, fue parte del tenso diálogo que sostuvieron durante la mañana de este lunes los diputados Karol Cariola (Partido Comunista) y Luis Sánchez (Partido Republicano) en medio de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El duro intercambio de palabras se dio cuando Cariola, que es la presidenta de la instancia parlamentaria pedía a sus pares que votaran el fin del debate, en medio del análisis del proyecto que permitirá un nuevo proceso constitucional.

En ese momento, el parlamentario republicano golpeó la mesa y comenzó a pedir la palabra a Cariola, quien ya había dado por terminado el debate y explicado cómo se votaría.

“Diputado, me va a obligar a tener que llamarlo al orden, yo acabo de explicar… estamos votando el cierre del debate”, le dijo Karol Cariola a Luis Sánchez, quien seguía pidiendo hablar fuera de micrófono y de una forma exasperada.

En ese momento Cariola tomó la palabra para decirle duramente que “yo no le voy a aceptar que me venga a golpear la mesa de nuevo y no le voy a aceptar que me grite, yo soy una mujer diputada y le pido respeto, soy presidenta de esta comisión y estoy aplicando el reglamento de manera estricta, si usted tiene la costumbre de gritarle a las mujeres le pido que aquí no lo haga y menos que golpee la mesa“.

El ambiente siguió tenso durante toda la sesión en la que finalmente se aprobó en general dar paso a un nuevo proceso constitucional.

Revisa aquí el tenso momento en la Cámara de Diputadas y Diputados: