El abogado Jaime Campos era ministro de Justicia en el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet cuando hasta su despacho de esa época llegó la solicitud de indulto del exfrentista Jorge Mateluna. “Fue exactamente lo mismo”, resumió la mañana de este miércoles en ADN Hoy.

Campos se negó a firmar el indulto. El tema generó tensión en la izquierda. El exministro recordó:

“Al final del gobierno de la presidenta Bachelet, el señor Mateluna presentó una solicitud de indulto fundado en su supuesta inocencia. A mí me llegó un anteproyecto en que se concedía el indulto en razón de la inocencia alegada. Analicé los antecedentes, devolví el decreto, dije que no lo podía firmar porque de hacerlo, tanto la presidenta y yo incurriríamos en un acto inconstitucional, ya que no se puede fundar un decreto en la inocencia de un indultado. Todos los indultados son culpables; no existen inocentes indultados. El indulto exige condena firme y ejecutoriada”.

El indulto borra la pena, no el delito, acotó el exministro. A sabiendas de eso, evitó una acusación constitucional contra la expresidenta Bachelet.

Pero las discusiones de los últimos días han ido más allá: las facultades del Presidente, los requisitos para el indulto; los motivos para que el Presidente pueda invocarlo.

“Nadie le discute la facultad del Presidente que tiene para indultar a un condenado. Eso está en nuestro ordenamiento jurídico. Pese a que sea discutible desde un nivel teórico, está ahí. Sin embargo, tiene que ejercerla de acuerdo a la Constitución y la ley. No puede ser ejercida de manera arbitraria o caprichosa. Nuestra legislación establece una serie de requisitos o condiciones para procesar el indulto presidencial. El Presidente, más allá de los requisitos formales (informe favorable de Gendarmería, psicológico, ciertos tiempos cumplidos de condena, etcétera), él puede invocar distintas causales para invocar el indulto: pueden ser razones humanitarias, de salud, políticas (como pacificar los espíritus), etcétera. Cuando invoca un indulto, tiene que ser con una causal y esa puede ser de distinta naturaleza”, explicó.

Ante este escenario, agregó luego el exsecretario de Estado, “hay una razón que el Presidente de la República no puede esgrimir: no puede decir que otorga el indulto porque está convencido que el favorecido es inocente por un razón simple: en nuestro ordenamiento jurídico el único ente encargado de determinar si una persona es culpable o inocente son los tribunales de justicia”.

Esto último está consagrado en el artículo 76 de la Constitución. “Y en este caso, en dos ocasiones el Presidente ha señalado que ha otorgado el indulto al señor Mateluna porque está convencido que es inocente y más: también está convencido que en el proceso se han incurrido en una serie de vicios procesales que han entorpecido la acción de la justicia. Eso no lo puede hacer y si lo hace, puede incurrir en un asunto inconstitucional”.