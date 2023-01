Davor Harasic, abogado de Jorge Mateluna: “El indulto es por razones humanitarias”

El abogado, y exdecano de la Facultad de la Universidad de Chile, Davor Harasic, conversó con La Prueba de ADN sobre el indulto a Jorge Mateluna, exfrentista que quedó en libertad tras la intervención del Presidente de la República.

La decisión que se tomó en las jornadas anteriores por parte del Gobierno ha generado bastante polémica, sobre todo luego que el jefe de Estado señalara que hubo irregularidades en el proceso. De esta manera, se puso un tema legal sobre la mesa. En este sentido, resulta importante conocer más detalles sobre el caso.

Un punto de inflexión ha sido lo declarado por el Presidente Gabriel Boric, destapando otra arista. Ante este sentido, el abogado defensor de Mateluna, Harasic aclaró: “no estoy para opinar sobre las palabras del presidente”.

En referencia al proceso judicial, donde se habla de supuestas irregularidades, el jurista explicó que “uno, como abogado, recurre a todos los argumentos y todas las posibilidades que el ordenamiento jurídico le da”.

“Cuando el órgano máximo resuelve una causa, la justicia habló. Esa es la única verdad. Ene este caso, la justicia habló y condenó a Jorge Mateluna”, puntualizó.

“¿Lo hizo bien o lo hizo mal el órgano jurisdiccional? No me corresponde, como abogado, analizarlo. A mí me correspondía analizarlo mientras no había una sentencia que se hubiera referido al asunto”, explicó.

La decisión sobre Mateluna

Davor Harasic enfatiza en que su cliente fue condenado por la justicia, lo que queda como la decisión definitiva del máximo organismo jurídico, sin embargo, ahí es donde entra la parte final del Presidente de la República con el indulto.

“El Presidente acogió una solicitud de indulto nuestra de acuerdo con las facultades que la Constitución le otorga. ¿Jorge Mateluna quedó como inocente? No, quedó como una persona condenada a la cual, la condena, se le indultó“.

Con esta aclaración es que se puede entender y considerar como la decisión final sobre el condenado. Aun así, el abogado se limita a hablar únicamente sobre el proceso y sus detalles.

“Yo solicité un indulto, y el indulto se concedió”, enfatizó. Además, hizo referencia a que en esa solicitud no hay “ninguna palabra que discuta absolutamente nada, porque no pudo discutir las facultades de la jurisdicción“.

Convicciones tras el indulto

Respecto al proceso en sí, Harasic apela a “la situación humana de Jorge Mateluna, privado de su familia durante más de 8 años; la situación de trabajo que él tenía a la fecha que tenía, a la fecha que lo detuvieron, la conducta que tuvo…”.

“El indulto es por razones humanitarias (…) yo como abogado tengo que luchar porque mis clientes traten de lograr el indulto”, complementó.

Por otra parte, apuntó que “la Corte Suprema, a diferencia de lo que dice la Fiscalía, no entró al fondo ni revisó las pruebas. La Corte Suprema, simplemente, rechazó el recurso de revisión por temas formales”.