Durante esta jornada, la diputada Claudia Mix se refirió al reportaje que publicó Ciper sobre el uso irregular de tarjetas de carga de combustible por parte de familiares de parlamentarios de la Cámara Baja, y que menciona a la representante del distrito 8.

El artículo señala que Catalina Martínez Mix, hija de la diputada, gastó al menos $160 mil en carga de bencinas. También figuran 22 cargas realizadas por Víctor Villar, quien trabaja en la Municipalidad de Maipú. El funcionario utilizó un monto que supera los $600 mil.

Otros parlamentarios que aparecen en el reportaje de Ciper son Cristóbal Urruticoechea (Partido Republicano), Viviana Delgado (Partido Ecologista Verde) y Boris Barrera (PC).

La respuesta de Claudia Mix

A través de un comunicado, la diputada Claudia Mix remarcó que “no poseo licencia de conducir ni cuento con un conductor. Por tanto, mis traslados siempre los realiza otra persona y corresponden estrictamente a mis funciones como diputada“.

Agregó que “quiero aclarar que el auto que está inscrito, y al que hace alusión la nota, es mi vehículo personal, el cual se ocupa para varias tareas legislativas y distritales en las cuales debo estar presente”.

“La gente que me conoce sabe de mi compromiso con las causas que defiendo y mi distrito, por lo que en bastantes ocasiones he recurrido a cercanos para que me trasladen a actividades con vecinos y vecinas en horarios o días libres de mi equipo contratado”, remarcó Mix.

En esa línea, la diputada entregó una propuesta en la materia. “Para evitar una futura confusión, o de plano una acusación de falta de probidad en el uso de estos recursos, voy a proponerle al resto de las diputadas y diputados que las bencineras soliciten el RUT de los parlamentarios en la carga de combustible, cosa que el uso de este sea intransferible y no quepa duda de que el transporte está dirigido estrictamente a nuestras labores y no a beneficios personales o de terceros”.

Finalmente, subrayó que “seguiremos trabajando por nuestro querido distrito 8 y para todas las chilenas y chilenos“.