Presidente Boric califica resultado de plebiscito de salida como un “traspié democráticamente ejecutado”

Este miércoles, en medio de su vista de Estado a México, el Presidente Gabriel Boric se volvió a referir al resultado del plebiscito por una nueva Constitución del 4 de septiembre pasado.

En detalle, durante la mañana de esta jornada, el Mandatario participó de un desayuno con empresarios nacionales, oportunidad donde entregó una reflexión respecto al referéndum que dio por ganador a la opción Rechazo a la nueva Carta Magna desarrollada por la Convención Constitucional.

“En Chile, tal como recordaba quien me antecedió, hubo una crisis intensa, quizás la más grande que hemos vivido en nuestros años de recuperación de la democracia, en 1988, 1990. La crisis social de 2019 tomamos una decisión que fue difícil en su momento, que fue resolver los problemas de nuestro país con más democracia y no con menos”, indicó el Jefe de Estado.

“En eso, todas las fuerzas políticas y también las sociales, se han ido haciendo parte de ese proceso que tuvo un traspié democrático importante, no un traspié, un traspié democráticamente ejecutado e importante, que fue el plebiscito de hace pocos meses donde se rechazó la propuesta que la Convención Constitucional le hizo al país“, expuso el Presidente Boric.

“Chile necesita una nueva Constitución”

Bajo ese escenario, y pese al resultado del referéndum, el líder de Gobierno afirmó que en el país hay consenso para continuar el camino para una nueva Carta Fundamental.

“Hoy hay plena conciencia, espero, en la gran mayoría de los actores políticos, de que Chile necesita una nueva Constitución. Los motivos que nos llevaron a esta crisis social siguen vigentes“, dijo.

“Evidentemente, hay urgencias de las cuales como Gobierno tenemos que hacernos cargo, pero no perdamos de vista que lo institucional, el fortalecimiento de nuestras instituciones, no por no estar necesariamente en el ojo del huracán en medio de una crisis deja de ser importante”, complementó el Mandatario.

En esa línea, el Presidente Boric apuntó que “son los países cohesionados socialmente los que logran crecer de manera sostenible en el largo plazo y para eso se requieren reglas claras, confianza, construir confianza”.

“Suena obvio, suena fácil, pero las confianzas en mi país están resquebrajadas, estamos tratando de volver a articularlas y en el mundo también. Y fortalecer las instituciones requiere de una mejor distribución de la riqueza. Para ello, Chile ha cultivado valores que son importantes: la confianza, la certeza, las reglas claras y transparente”, complementó.

Finalmente, el Jefe de Estado puntualizó que gracias a lo anterior, Chile “sigue siendo, más allá de un gobierno en particular, un destino de inversión extranjera que es dinámico y pujante”.