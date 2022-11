“Yo no veo que hayan cedido”: Lagomarsino critica a Chile Vamos por falta de acuerdo en proceso constitucional

El diputado Tomás Lagomarsino ha sido uno de los protagonistas de las negociaciones sobre el nuevo proceso constitucional, el representante del Partido Radical señaló que un posible acuerdo debe contener tres principios: dar certezas, que se haga con rigurosidad y que tenga legitimidad.

“Estamos a contrarreloj, el fin de noviembre está a la vuelta de la esquina y por cierto que la ciudadanía cada vez pierde más interés en esta importante materia, dado que, efectivamente, han tomado relevancia -y con justa razón- los temas de seguridad, económicos, la inflación, pero también este es un tema que no podemos dejar de cerrar. Estamos en días clave y todas las fuerzas políticas tenemos que estar a la altura”, señaló sobre la semana que enfrentan en el Congreso en entrevista con T13.

Una de las principales disputas al interior de la mesa negociadora es si el nuevo órgano será 100% electo o estará compuesto de una forma mixta. “La propuesta oficialista que se ha colocado sobre la mesa es muy lejana, extremadamente lejana, a lo que fue la Convención Constitucional”, dijo Lagomarsino.

“Me parece inentendible en algunos momentos la postura que toma Chile Vamos, independiente de respetarla, por cierto, creo yo que ese ánimo que han tenido y que hemos tenido, especialmente del oficialismo -de ceder en muchos puntos con respecto a las bases, al comité técnico de admisibilidad-, me gustaría también ver a Chile Vamos cediendo en algunos puntos porque, siendo súper franco -lo he conversado con ellos mismos-, yo no veo que hayan cedido en igual manera, hasta el momento”, puntualizó el diputado.

No realizar elecciones de convencionales

“En algunos momentos se coloca sobre la mesa el tema electoral, también se coloca el tema de las encuestas, pero yo creo que aquí hay que poner por delante principios y que esos principios nos puedan llevar a tener un camino, un mecanismo en su totalidad”, señaló sobre las distintas propuestas.

“Hay integrantes de partidos, representantes que tienen un mandato popular -porque han sido elegidos democráticamente- que tienen esa postura (de no hacer una elección de convencionales), pero yo insisto, acá tenemos que llegar a un punto común, converger todo en un proceso que nos represente y que nos permita obtener los quorum en ambas cámaras”, respondió el radical.