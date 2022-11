Subsecretario Vergara: como gobierno no vamos a descansar mientras existan víctimas de robo violento

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se refirió este domingo a materias de seguridad este domingo.

Al ser consultado sobre los resultados de la encuesta Criteria, en donde se señaló que casi el 70% de las personas encuestadas prefiere tener seguridad por sobre libertad, el subsecretario sostuvo que como gobierno, están trabajando para que “las personas puedan ejercer su derecho de estar seguros en los espacios públicos, en el día a día, no dejen de hacer y llevar adelante acciones porque tienen miedo”.

“Hay un factor que nosotros destacamos mucho, tanto antes de llegar al Gobierno, como también como lo establecimos al momento de llegar inmediatamente, es que teníamos que avanzar con un sentido de urgencia, pero también con un sentido de justicia territorial“, indicó el subsecretario.

El subsecretario reflexionó sobre que la seguridad debe verse como un derecho y no como una limitante ni como un privilegio, ya que “es un garante para que se puedan ejercer libertades, pero también otros derechos”.

“Lo que nosotros queremos y para lo que estamos trabajando es para que, quienes estén tras las rejas, sean quienes han cometido delitos y los responsables de la inseguridad en este país”, agregó.

“Hemos tomado la decisión de gobernar con acciones y no con palabras, dar resultado, pero también entender que para enfrentar este tipo de fenómenos como es la inseguridad, se requiere de un esfuerzo que supera al ministerio del Interior, y también tiene que ir más allá de la frontera de lo público”, afirmó el subsecretario de Prevención del Delito.

Sobre el robo violento de vehículos, el subsecretario Vergara indicó que “cuando vemos esas cifras, no son para celebrar, no son para alegrarse, pero sí es muy importante que tengamos una forma de evaluar lo que hacemos en seguridad y eso es justamente para qué sirve ir analizando las cifras, pero mientras existan víctimas violentas de robo de vehículos, como gobierno no vamos a descansar, como víctimas de delitos violentos en cualquier otro caso o categoría”.