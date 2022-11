Gobernador de Valparaíso critica gestión de Presidente Boric: “Generó muchas expectativas y hoy gobierna dando explicaciones”

Este viernes, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, criticó la gestión del Presidente Gabriel Boric, afirmando que el Mandatario “generó muchas expectativas y hoy gobierna dando explicaciones”.

El dirigente social del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), en conversación con La Tercera, comentó que “no se siente oficialista” pese a tener ciertas concordancias con el programa del Ejecutivo.

“Hay un programa de gobierno que nos interpreta absolutamente, sobre todo en materia de agua, naturaleza, energía (…) tenemos cierta fidelidad con el programa, más no tengo incondicionalidad con el Gobierno cuando se toman malas decisiones. Que en materia presupuestaria no se hayan destinado recursos para proteger los humedales, es un tema que nos molesta. O que haya ratificado el TPP, cuando éramos profundos partidarios de no ratificarlo”, indicó el gobernador.

“Hay temas en los que tenemos sintonía con el Gobierno, y otros en los cuales no me puedo silenciar cuando se toman decisiones que no dicen relación con lo que nosotros representamos: con el ethos de Modatima”, agregó.

Concordancias y diferencias

En esa línea, consultado sobre qué diferencia hay entre Modatima y el Gobierno del Presidente Boric, Rodrigo Mundaca expresó: “Como Modatima hemos dicho que hay temas del programa de Gobierno que nos interpretan absolutamente, y somos autores de temas que hoy día encarna el gobierno, sobre todo en materia de bienes naturales comunes, en materia de naturaleza. Pero hay decisiones macro que no compartimos”.

“Hoy, transcurridos más de 100 días, que no se haya enviado el proyecto de ley para terminar con la figura de los delegados presidenciales, no lo comparto. Que esta región tenga una variación presupuestaria del 2,2%, no lo comparto. Que se nos transfieran competencias, vía oficio, que no contemplen trabajadores y recursos, no lo comparto. Que el proceso de descentralización se haya ralentizado, no lo comparto”, agregó.

“Yo tengo buena relación con algunos ministros (Educación, Medio Ambiente, Vivienda), pero hay otros ministros que tienen una conducta irrespetuosa con el proceso de descentralización. Hay funcionarios de gobierno que piensan que, a propósito de este proceso, ellos pueden dirimir el destino de nuestros recursos (…) hoy día las delegaciones presidenciales se pasan 500 pueblos en algunas ocasiones”, expresó la autoridad regional de Valparaíso.

“Nueva alianza oficialista”

Bajo ese escenario Mundaca expuso tener esperanzas sobre una nueva alianza oficialista en la región que “logre instalar cierta cordura en el espacio”, asegurando que esta falta de sensatez se ve reflejada en “materia de descentralización representamos solo el 5% de la inversión global que hace el Estado en la Región de Valparaíso”.

“Tenemos que asumir responsabilidades que debe asumir el gobierno central, por ejemplo, la mantención de los programas de ProEmpleo (…) ahí me parece que hay una insensatez total. Lo mismo me pasa en el tema del agua. Nosotros formamos la mesa hídrica provincial de Aconcagua, que el gobierno la dejó tirada”.

Una crítica a la administración de Boric

En ese sentido, Rodrigo Mundaca entregó una reflexión respecto a la administración de Gabriel Boric y aseveró que “tiene un problema de poder materializar su programa”.

“No tiene mayorías parlamentarias ni en la Cámara ni en el Senado. Por lo tanto, son bonitos los titulares pero malas las bajadas. Creo que el TPP fue contradictorio. Hizo campaña no al TPP y después termina ratificándolo. El side letters fue un volador de luces, porque todo el mundo sabía que no se iban a conseguir las diez cartas. Creo que es un gobierno que generó muchas expectativas y hoy día gobierna dando explicaciones”, apuntó el gobernador.

“En materia de descentralización, sin duda, tenemos muchas dificultades para poder profundizar este proceso, que finalmente es un proceso de poder, de transferencia de poder a las regiones, y en esa transferencia es un proceso que está con freno de mano”, complementó.

“Ya tomé la decisión de no ir”

Tocando otra arista, Rodrigo Mundaca se refirió a la figura del delegado presidencial y esgrimió que “hay que terminar con ese cargo y convertirlo en una Seremi de Seguridad Pública”.

Además, el dirigente social apuntó que “también está muy pendiente la promesa que se hizo a inicios del gobierno, cuando se dijo que realizarían gabinetes integrados, entre ministros y gobernadores. Eso no ha ocurrido nunca”.

Finalmente, consultado si participará en un cónclave regional del Gobierno, teniendo en cuenta que no fue invitado al cónclave oficialista, Rodrigo Mundaca soltó: “No voy a ir, ya tomé la decisión de no ir”.