Delante del Presidente Boric: dirigentes gremiales cantan himno de Carabineros durante Enape

Una compleja jornada tuvo el Presidente Gabriel Boric en su participación en el Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa (ENAPE), que fue convocado por la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme). En la instancia, el mandatario fue increpado por uno de los asistentes, lo que ocasionó un tenso momento.

Y previamente, en la misma instancia, se realizó un homenaje a Carabineros. Los gremios convocados por la Conapyme se pusieron de pie y entonaron el himno de la institución policial.

Este acto, en honor a Carabineros, vino dos días después del 18 de octubre, fecha en la que el Presidente Boric se refirió a las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por Carabineros durante el estallido social. “Como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó el límite de lo aceptable“, declaró el mandatario ese día.

Y más adelante, en cadena nacional por el tercer aniversario del Estallido Social, agregó: “Hubo muertos, abusos sexuales, mutilaciones oculares, y eso no puede quedar impune, y no se puede volver a repetir. Es indispensable que en democracia, los abusos policiales se investiguen y se sancionen”.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) compartió el registro, junto con remarcar que se trató de un “homenaje a la policía uniformada por su rol de protección a la ciudadanía”.

GREMIOS EN ENAPE CANTAN HIMNO A CARABINEROS. Homenaje a la policía uniformada por su rol de protección a la ciudadanía. pic.twitter.com/fKHwk43Tsg — Confederación Nacional Dueños De Camiones De Chile (@CNDCCHILE) October 20, 2022

El Presidente Boric habló de la crisis económica

En su intervención, el mandatario del país se refirió a la situación económica nacional. “Sabemos que estamos en un escenario difícil. Lo más fácil sería tirar la casa por la ventana y anunciar sexto, séptimo, y octavo retiro, y después hacernos los lesos con las consecuencias. Pero como Presidente tengo el deber de velar por el bien aunque eso a gente no le guste”, afirmó.

“En esto vamos a ser responsables. Nuestro equipo económico tiene puertas abiertas. Para cuando haya que dar apoyo, lo vamos a dar y lo hemos estado dando, para que la gente no pase precariedades”, complementó después.

Finalmente, en la ocasión el Presidente Boric también hizo una reflexión en torno al crecimiento. “¿Por qué Chile hoy tiene perspectivas de crecimiento tan duras? Lo que pasa es que nosotros vivimos un desajuste importante el año pasado, y tengo el deber de decir cosas que no pueden gustar. De las cuales, por cierto, también soy responsable, porque fui diputado ocho años, entonces no me hago el leso“, concluyó.