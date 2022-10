Con la aprobación en el Senado del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP11, se viralizó la férrea oposición que tenía el Presidente Gabriel Boric cuando era parlamentario. Y este jueves, desde la región de Antofagasta, el mismo Mandatario lo recordó.

“Yo voté en contra de ese tratado cuando era diputado en el primer periodo y, por lo tanto, el resultado final que salió no es el que a mí me hubiese gustado”, señaló sobre el tema.

“Respeto profundamente las atribuciones del Congreso y la voluntad democrática que se expresa en él, independiente que a veces puedan no gustarme las decisiones. Por lo tanto, tengo el deber de hacer cumplir y vamos a hacer todos los mecanismos que correspondan para depositar el tratado que aprobaron las dos Cámaras (…) Hoy, en mi rol de Presidente, tengo el deber de hacer cumplir la voluntad democrática que se ha expresado en las Cámaras. ¿Qué es lo que hemos dicho y que ha señalado la ministra Vallejo? Que hay atribuciones que es importante respetar. Nosotros respetamos las del Senado y nosotros pedimos que se respeten también las del Ejecutivo. En ese sentido, que no les quepa duda que vamos a cumplir con la voluntad expresada, independiente de nuestra preferencia al respecto”, complementó luego.

A renglón seguido, aseguró que existen negociaciones con México, Nueva Zelanda, Australia, Brunéi y Tailandia, particularmente en resolución de conflictos que, dijo, “lo han planteado desde la misma Unión Europea, que es que la resolución de los conflictos generados entre empresas y Estado no esté dado a mecanismos convencionales ad hoc, que ha sido criticado, insisto, no solamente por nosotros por Chile: por la comunidad internacional, en particular por la Unión Europea, de que no otorga las garantías necesarias regulatorias a los Estados”.

“Mi deber, como Presidente de la República, es hacer respetar la soberanía chilena y que tenemos derecho a una estrategia de desarrollo. Por lo tanto, respetando la voluntad del Senado y no cuestionándola en ningún caso, lo que estamos haciendo es avanzar en esa línea. Me parece que son absolutamente compatibles. Esperaría que no nos enfrasquemos en polémicas sobre quién grita más fuerte, quién amenaza con más radicalidad al otro, porque así solamente nos vamos a terminar dividiendo más”, profundizó después.

Hacia el final de su alocución, llamó a abordar el tema “mucha seriedad. Voy a respetar las atribuciones del parlamento, como corresponde, y vamos a cumplir con todos los procedimientos que la institucionalidad nos mandata. No hay un desafío entre poderes, no quiero que se entienda de esa manera, sino hacer valer la soberanía de Chile en materia de tratados internacionales. Eso es lo que hemos definido como Gobierno”.