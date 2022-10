Senador Luciano Cruz-Coke y proceso constitucional: “Yo todavía no veo que lleguemos a un acuerdo prontamente”

El pasado viernes, los timoneles de Chile Vamos y el oficialismo acercaron posiciones respecto a un acuerdo que permita iniciar un nuevo proceso constituyente.

La cita fue calificada un avance “sustantivo” en las negociaciones por parte del presidente del Senado, Álvaro Elizalde, aunque aclaró que el acuerdo debe ser en todos los puntos, algo que aún no sucede.

Sobre esto se refirió el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “yo todavía no veo que lleguemos a un acuerdo prontamente“.

“Nosotros queremos evitar ir a un proceso como el que fracasó, el cual no solo lo hizo por el mal producto que entregó una Convención que tomó su trabajo con bastante frivolidad, y que también fracasó en aspectos formales, ya que no tenían un reglamento y que acudió a una forma poco ‘normal’ de generar un proceso constituyente hizo que no solo tuviéramos bordes sobrepasados y poco existentes, y que pusieron en peligro la posibilidad misma de la refundación del país”, agregó.

Por ello, el parlamentario sostuvo que “la idea de partir con una hoja en blanco, sin respetar ciertos elementos que son propios de la tradición constitucional y la cultura chilena, hicieron que el proceso fracasara”.

Asimismo, Cruz-Coke declaró respecto a los “bordes” que plantean desde Chile Vamos que “esta idea de creer que tenemos que entrar con una especie de borrador total, en donde todos los bordes son inexistentes, y donde prácticamente tenemos que partir el país desde cero, creo que no corresponde“.

“Nosotros hemos tomado una definición, y lo hemos dicho muchas veces, la Constitución de 1980, a pesar de sus reformas en el 2005, políticamente está caduca, y se requiere un nuevo pacto social. El cómo llegaremos a esto es lo que se está definiendo”, prosiguió, aseverando que “el Congreso no puede renunciar a su poder constituyente derivado”.

Elecciones internas en Evópoli

El próximo 22 de octubre, Evópoli realizará sus elecciones internas en la que se elegirá a la nueva directiva. Gloria Hutt, exministra de Transporte en la administración de Sebastián Piñera, es una de las alternativas para asumir la presidencia, al igual que el senador Luciano Cruz-Coke.

Sobre este proceso eleccionario, el parlamentario manifestó que “yo admiro mucho a Gloria Hutt, creo que ha levantado una lista muy competitiva. Respecto al perfil liberal, yo no he visto que haya mucha diferencia”.

“No creo que acá sea una lucha entre liberales y conservadores, lo que pasa es que yo he tenido una actitud más firme con la izquierda, y eso parece que a algunos les parece poco liberal”, cerró.