Side letters: Ministro Marcel anuncia que presentarán proyecto complementario al TPP 11

Durante esta jornada, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, participaron en un desayuno de trabajo ofrecido por la American Society (AS) – Council of the Americas.

Tras la instancia, el ministro Marcel abordó la discusión respecto al TPP 11 luego de las declaraciones del Mandatario, donde afirmó que esta iniciativa “no es parte de nuestro programa, por lo tanto, no lo estamos impulsando”.

Al respecto, el titular de Hacienda indicó que “si uno revisa las declaraciones del Presidente, establece hechos muy claros. A lo que hace referencia el Presidente es que el proyecto está en poder del Congreso, y eso es un hecho. El TPP 11 ya pasó su etapa legislativa en la Cámara de Diputados, pasó por la discusión de las comisiones en el Senado, y solo resta una votación en la Sala”.

“El Presidente también agrega que si bien el impacto directo sobre el comercio con los países miembros de este tratado no será tan grande, por el hecho de tener una serie de tratados bilaterales con estos mismos países, también señaló que este conjunto de países pueden hacer una diferencia en términos de la dinámica del comercio internacional“, prosiguió el secretario de Estado.

En esa línea, Mario Marcel adelantó que presentarán proyecto complementario al TPP 11 respecto a las side letters. “Si el proyecto del TPP 11 va a votación, el Gobierno no se va a oponer ni pondrá ninguna dificultad. Por otra parte, si el proyecto se aprueba, el Gobierno presentará, en un proyecto por separado, el tema de las “cartas laterales” o side letters, dado que eso sí es un proyecto dentro del programa de Gobierno”, afirmó.

Por otro lado, el ministro se refirió a la última alza de las bencinas y a las proyecciones en el futuro, asegurando que “independiente de la volatilidad que podamos tener en el corto plazo, ya estamos dejando atrás esta etapa en la que teníamos semanas tras semanas un aumento de los precios de los combustibles“.