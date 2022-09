Presidente Gabriel Boric: “El TPP-11 no es parte de nuestro programa, por lo tanto no lo estamos impulsando”

El Presidente Gabriel Boric habló desde Nueva York, donde se encuentra participando de la 77 Asamblea General de la ONU, donde tocó varios puntos, entre ellos la posible aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11.

Sobre esta materia, senadores de Apruebo Dignidad señalaron que no van a aprobar el tratado, ya que no forma parte del programa de Gobierno, generando una diferencia entre las coaliciones de Gobierno.

“Me parece totalmente natural, en todas las coaliciones que sostienen gobiernos en la historia ha habido diferencias en ciertos puntos, y esta no es una diferencia nueva, es muy claro que hay un sector de quienes no apoyan y que siempre han sido críticos del TPP-11” dijo el mandatario sobre el asunto, y agregó que “yo mismo voté en contra (…) cuando se votó en la cámara de Diputados, y es totalmente cierto que el TPP-11 no forma parte de nuestro programa, por lo tanto, no es algo que desde el Gobierno estemos impulsando“.

Sobre el mismo tema, el mandatario aclara que el Senado tiene las atribuciones para ponerlo en tabla y discutirlo. Y que “nosotros como Gobierno tenemos el deber de resguardar los intereses de Chile”, pero llamó a “actualizar la discusión”, ya que es una distinta a la del 2018, porque “se retiró del acuerdo Estados Unidos luego de las medidas proteccionistas del presidente Trump y toda la parte de propiedad intelectual quedó fuera del tratado”.

Gabriel Boric puso énfasis en que tienen críticas a la forma de discusión de controversias dentro del tratado, lo “que en algunos casos pueden limitar nuestra manera de enfrentar el desarrollo”, y aseguró que se está trabajando con otros países, como Nueva Zelanda, “en el establecimiento de side letters, que es un mecanismo que ya se ha utilizado para enfrentar estos problemas”, señaló.

Relevancia del acuerdo

También se refirió a los efectos del tratado, puesto que con “la gran mayoría de los países ya tenemos tratados de libre comercio”, solo sumando cuatro Estados a la lista de países con los que tenemos tasas arancelarias favorables.

“El aporte del tratado hoy día a las exportaciones de Chile tiene un carácter que no es de la relevancia que muchas veces se le asigna justamente por los tratados previos“, señaló el mandatario, y aclaró que es una discusión estratégica ser parte de esta instancia, en especial en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde se pueden dar espacios de coordinación.

En la misma línea, aclaró que respetan la discusión del Senado, a pesar de no ser parte del programa, “pero nuestro deber es resguardar los intereses de Chile y así lo vamos a hacer con el TPP-11, y no tenemos ningún problema con las diferencias que hay dentro de este punto entre las coaliciones que son parte del gobierno“.