Vlado Mirosevic: “Un puñado de constituyentes terminó imprimiendo un sello que no representó a las mayorías”

Para la mañana de este lunes está agendada una nueva reunión entre parlamentarios para definir el futuro del proceso constituyente. Como antecedente están las amenazas recibidas por correo electrónico por diputadas y diputados, además de la errática postura de Chile Vamos en cuanto a plazos y condiciones para que esto ocurra.

De todos estos factores conversó la mañana de este lunes con ADN Hoy el diputado por el Partido Liberal y excoordinador por la campaña del Apruebo, Vlado Mirosevic.

Los factores tras la derrota

Como excoordinador de campaña, el parlamentario aseguró que atribuir la derrota de su opción a la campaña misma sería un error: “Diría que incluso la campaña, con la cantidad de eventos masivo, logramos reunir miles de personas. El cierre en Santiago reunió medio millón de personas. La campaña animó, en el último momento, una candidatura que terminó dando esperanzas de que se podía revertir. En la campaña no logramos cambiar un estado de ánimo original, un juicio, una sensación que se instaló a propósito del trabajo de la Convención”.

“Nunca logramos revertir eso. Incluso antes que el texto estuviera emitido por la Convención, las encuestas mostraban un rechazo a su trabajo, incluso antes al texto mismo. Me da la impresión que fue porque en octubre se abrió una ventana de cambio que se desaprovechó y en particular, el octubrismo, por llamarlo así, el octubrismo y sus excesos terminó alejando y ahuyentando a las grandes mayorías. Estoy haciendo una generalización: un puñado de constituyentes imprimió un sello, un espíritu, que la gente rechazó”, añadió.

La campaña estuvo influida por la inflación (“que es un tema mundial”), la inseguridad (“que es un problema que viene del Gobierno pasado”), y así, “cuando estaba en la calle -recordó Mirosevic-, incluso con los votantes del Apruebo, terminábamos la conversación respecto del trabajo de la Convención. Creo que se instaló un juicio muy general respecto a que le hacía ruido lo que hizo la Convención”.

“La Convención hizo un trabajo encapsulado, en una especie de burbuja, que no cachó cuál fue el estado de ánimo del país que empezó a girar. Porque ellos se quedaron, claro, en una cuestión reivindicatoria. Estoy haciendo un juicio general, porque hubo quienes lo hicieron bien. Pero creo que un puñado de constituyentes terminó imprimiendo un sello que no representó a las mayorías y que no lograron nunca sintonizar con esas preocupaciones más generales y terminaron imponiendo un tono, un sello que la gente dijo: ‘No estuvieron a la altura de lo que yo quería, sino que lo que yo quería era que se hicieran cargo de las demandas de la mayoría'”, añadió después.

Por lo pronto, hay factores ya claro: la legitimidad del trabajo de la Convención no está puesta en duda, ni tampoco con ella los temas de paridad y representación de pueblos originarios. Así las cosas, el diagnóstico es que lo que viene debería ser “un proceso más corto. Esta es la segunda oportunidad y probablemente la última, porque hay un agotamiento de la sociedad chilena, una fatiga respecto de esto, por lo tanto, tiene que ser un proceso más corto”.

En la derecha también hay una lectura de que la sociedad chilena exige cambios. Es, finalmente, una solución a una “fractura” social: “La Constitución vigente y actual no es legítima para efectos políticos ni sociales, hay que hacerse cargo. Está vigente jurídicamente, pero no logra consenso en la sociedad. Espero que aquellos dirigentes más razonables de la derecha que comprometieron públicamente su palabra hoy la cumplan. Porque hay que zanjar el debate constitucional de una vez por toda y hay que hacerlo de manera rápida, ojalá la mitad del tiempo o menos. Porque, además, hay dos textos bases: el de Michelle Bachelet y el de la Convención”.

Amenazas

Sobre el correo electrónico que llegó a los parlamentarios, Mirosevic contó: “Básicamente, lo que decía el correo electrónico es que, bueno, alguien que se declaraba como votante del Rechazo, le parecía que debíamos respetar la voluntad expresada el domingo y, por lo tanto, dejar el proceso constitucional hasta acá, que no se iniciaran nuevas conversaciones. Nos hacía un llamado a respetar la voluntad popular, ‘de lo contrario -decía- tendremos que ir personalmente a su casa a explicárselo’. Ahí menciona el domicilio particular. No es algo nuevo que a mí en particular o a otros parlamentarios se nos amenaza; sin embargo, debe investigarse y saber quién está detrás”.