La noche de este sábado, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (Partido Por la Democracia), denunció que al menos 100 parlamentarios recibieron amenazas explícitas a través de sus correos institucionales con el objetivo de que no continúen los trabajos de diálogo para un próximo proceso constitucional.

“Sepan que no nos van a amedrentar ni detener, porque este proceso es necesario para Chile y la democracia, y que vamos a denunciar ante la PDI y llevar adelante todas las acciones legales que correspondan para que esta situación sea investigada y se asuman las responsabilidades de las personas que están detrás”, comunicó Soto en sus redes sociales.

“Expresiones antidemocráticas”

Asimismo, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (Partido Socialista), quien en conversación con Meganoticias se refirió al hecho: “Yo creo que aquí hay sectores en los extremos que no quieren que haya un entendimiento positivo para el país. En democracia es inaceptable la intimidación, las amenazas, porque aquí, en el caso de los parlamentarios, que somos representantes del pueblo, tenemos que representar nuestras convicciones y, por tanto, hay diversidad de miradas y nadie puede imponerle su punto de vista al otro”.

Por su parte, la parlamentaria Camila Flores (Renovación Nacional) señaló para Emol que “es lamentable que en nuestro país algunos crean aún que con la violencia, con las amenazas, con la polarización, van a lograr algo. La violencia, cualquiera sea, nunca va a ser el camino. Intentar coaccionar a parlamentarios o a cualquier persona, me parece impresentable. Ya basta de este tipo de situaciones“.

Igualmente, el senador Sergio Bobadilla (Unión Demócrata Independiente), condenó “las amenazas vengan de donde vengan, son inaceptables. En lo personal, jamás me voy a dejar amedrentar y seguiré cumpliendo fielmente con el mandato que los ciudadanos me han dado. Legislaré para el bien del país y nunca me dejaré presionar por este tipo de amenazas u otras que pudieran venir en el futuro. Siempre he cumplido con mi deber y lo seguiré haciendo”.

Desde el Partido Comunista, el diputado Luis Alberto Cuello emplazó directamente a quienes hicieron campaña por el Rechazo: “Parece que eso del ‘amor’ no era muy sincero. Es gravísimo que aún existan estas expresiones violentas y antidemocráticas. Espero que la PDI dé con los responsables. Esto no nos amedrenta, seguiremos buscando caminos para darle continuidad al proceso constituyente”.

Por último, la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social) sostuvo que “esto debe ser investigado y se debe dar con los responsables de este tipo de amenazas. Me parece que no es permisible en una democracia como la nuestra que estemos ad portas de amenazas y de hostigamiento respecto a decisiones tan importantes que se deben que tomar en el Congreso con la tranquilidad necesaria”.