Senador Núñez afirma que la ultraderecha busca buenos resultados en el Plebiscito para “tratar de sacar de La Moneda a Gabriel Boric”

A 14 días del Plebiscito, la opción Rechazo a la nueva Constitución se sigue imponiendo según las últimas encuestas y estudios, mismos que ya no podrán seguir realizando proyecciones en la antesala al 4 de septiembre.

Sobre estos datos se refirió el senador del Partido Comunista Daniel Núñez, quien en conversación con ADN Hoy se mostró optimista y confiado en poder revertir la percepción de la ciudadanía y lograr así que triunfe el Apruebo.

“Hay hechos objetivos que no podemos desconocer, las encuestas le siguen dando una ventaja importante al Rechazo, pero también hay algo inédito en estas encuesta, y es que hay entre un 10 y un 15% de las personas que van a votar que se declara como indeciso“, señaló.

“Por lo tanto, existe todavía la posibilidad de que gane el Apruebo. Nosotros creemos que esta elección está abierta. En una elección tan particular, evidentemente puede haber un voto oculto que las encuestas no capten. Por eso vamos a estar hasta el último día jugados por el triunfo del Apruebo“, prosiguió el parlamentario.

Asimismo, el senador por la región de Coquimbo sostuvo que “si gana el Apruebo, como yo creo que sucederá, va a ser bien peleado”, añadiendo que “nuestras energías tienen que estar puestas en la campaña del Apruebo. Yo estoy seguro que al Apruebo ganará, estrechamente, pero ganará“.

Continuación del proceso constituyente

Por otro lado, el senador del Partido Comunista afirmó que el proceso constituyente debe continuar el 5 de septiembre en caso de gane el Rechazo. “Tendremos que enfrentar un nuevo proceso con delegados y delegadas electas, de forma paritaria, con representación de Pueblos Originarios, y partimos todo de nuevo”, indicó.

“Yo veo inviable que si gana el Rechazo, se nos instale un proceso donde los mismos poderosos o la elite redacte la nueva Constitución. No lo veo posible y no veo que prospere en el Congreso”, agregó.

En ello, Daniel Núñez expresó su escepticismo sobre un eventual apoyo de la derecha a un nuevo proceso constituyente participativo en caso de el Rechazo se imponga en el Plebiscito. “Yo no creo en la vocación democrática de la derecha ni que quieran un proceso constituyente participativo. La derecha no lo quiere“, declaró.

“Si me dicen que la derecha va a firmar un acuerdo de acá al 4 de septiembre, estableciendo un nuevo proceso constituyente con delegados y delegadas, yo creo que no lo van a hacer. Y si lo hacen, lo harán con la típica letra chica que les permita desdecirse. Yo por lo menos no me voy a embarcar en algo que creo que será inoficioso”, agregó el parlamentario.

En esa línea, el senador manifestó que “hay una derecha que sueña con que al Rechazo le vaya muy bien, y con eso deje de lado el proceso constituyente. Esa derecha también sueña con que si al Rechazo le va bien, tratar de sacar de La Moneda a Gabriel Boric“, agregando que esta idea “ya está rondando en la mente de un sector importante de la ultraderecha en Chile“.

Ley de Pesca

Finalmente, Núñez abordó la tramitación de la anulación de la ley de Pesca. “Cuando hay un exsenador condenado por soborno y fraude al fisco, además de los vicios de corrupción por esta ley, nosotros decimos que esta debe ser anulada“, indicó.

“Una vez votada y aprobada, se le darán dos años al Congreso para redactar una nueva ley de pesca, y así homologamos el fin de la antigua ley con la nueva, que es también lo que propone el Gobierno”, cerró.