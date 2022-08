El expresidente de la DC, Fuad Chahín, conversó con La Prueba de ADN sobre la el desistimiento de la querella en su contra por parte del partido.

Durante la jornada del pasado martes 9 de agosto se conoció esta acción que tomaron desde la Democracia Cristiana por “administración desleal“. Esto, tras la venta de propiedad bajo su administración.

Sin embargo, hoy, miércoles 10, el actual presidente de la colectividad, Felipe Delpin, anunció que desisten de la acusación. Esto generó diversas y rápidas reacciones sobre el tema.

Fuad sostiene duramente que “la mentira tiene patas cortas”, señalando que “los hechos en que se basaba esta querella eran manifiestamente falsos“.

Analizando un trasfondo

Tras la medida que tomaron desde el partido, Chahín destaca que era llamativo que la acción “se presente tres semanas antes del plebiscito“.

Con esto refiere a su “posición distinta a la que oficialmente adoptó la directiva (…) era evidente que había una operación comunicacional para dañar nuestra imagen para afectar nuestro rol”.

Además, enfatizó que la querella de la Democracia Cristiana se había levantado “sobre hechos falsos (…) era increíble lo que inventaron en ese libelo”.

Polémica dentro del partido

Respecto a la tramitación de la querella, Fuad aseguró que “me contactó el presidente del partido para decirme que él no tenía conocimiento previo de esto”.

“Él se había informado después de que se había presentado. Se había hecho en virtud de un mandato que hizo para los abogados para resolver promesas pendientes de ejecución luego de mi renuncia. Pero -dijo- que en ningún caso se instruyó por su parte presentar una querella“, explicó.

Respecto al tema central que se abordaba en la acusación, Chahín detalló que Delpin “tenía conocimiento de que no había perjuicio patrimonial. Él mismo, como vicepresidente, había aprobado todas estas operaciones“.

“Me dio esta explicación, me dijo que estaba dispuesto a desistirse y yo no tengo porque dudar. Pero alguien estuvo detrás de esto (…) me parece que es un hecho grave. No se puede abusar de una acción penal para dañar la imagen de una persona sobre hechos falsos”.

En contra de los responsables

Si bien la DC retiró la querella contra Fuad Chahín y se aceptó por ambas partes, el también exconvencional aseguró que no dejará las acciones hasta aquí.

“Yo le advertí -a Felipe Delpin- respecto a las personas que estén detrás de esto. Voy a averiguar quiénes están detrás. Y me imagino que él también debería estar interesado“.

“Voy a ejercer las acciones correspondientes en contra de la persona que está detrás de este ardid. Este es un hecho que me parece gravísimo. Es más propio de la mafia que de la política“, agregó.