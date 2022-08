Fulvio Rossi va por el Rechazo y sostiene que Gabriel Boric es oportunista

Lleva un tiempo alejado de la política, pero eso no fue un impedimento para que lanzara los dardos contra el que fue su sector en el pasado. Fulvio Rossi Ciocca (51), aunque continúa considerándose de izquierda, su postura sobre el proceso constituyente es crítica y transparenta que en el plebiscito de salida su opción es el Rechazo.

“Yo soy parte de una izquierda que hizo una alianza exitosa con el centro, y no de esta otra izquierda que hoy día llaman “izquierda democrática'”, lanzó el exmilitante del Partido Socialista, el cual dejó hace seis años atrás.

El también traumatólogo se refirió a la coalición que hoy dirige La Moneda, a la cual juzgó por aliarse con los sectores más duros del espectro político: “(Esa izquierda democrática) hizo una alianza con la extrema izquierda y con el Partido Comunista. Hay un retroceso en la historia desde el punto de vista de las alianzas“.

“El socialismo en Chile logró establecer un pacto inédito, amplio, que permitió décadas de mucho progreso, de bienestar. Podríamos asimilarlo a la socialdemocracia europea, que lograron conciliar un rol del Estado benefactor, la protección social, con también la libertad del individuo“, declaró el político a La Tercera.

“Yo sigo siendo parte de esa misma izquierda que gobernó con éxito este país, sigo sintiendo adhesión y para mí sigue siendo fuente de inspiración el ex presidente Lagos, desde que fui dirigente estudiantil. Yo, al menos, siento que los que se han corrido son otros y no yo”, sinceró.

Consultado acerca del viraje hacia la izquierda de todo un sector, el exsenador formalizado por el caso SQM insistió en defender a la Concertación. “La gradualidad es precisamente una de las cosas que hicieron que los gobiernos (de la Concertación) fueran exitosos: entender que los cambios requerían justamente de gradualidad para que fueran posibles”.

“Hoy día te das cuenta que en cada ámbito político la idea es refundar, cambiar brusca y drásticamente las cosas. Basta ver en el ámbito de la salud. Están a punto de establecer un “Transantiago”, terminar con las las isapres, sin mejorar la capacidad que tiene de gestión el sistema público”, aseguró.

Con respecto a las reiteradas críticas que la sociedad civil realizó en 2019 sobre precisamente “los 30 años”, el también exdiputado estableció que “no somos pocas las personas de izquierda y de centroizquierda que adherimos y participamos con entusiasmo de los gobiernos de la Concertación -incluyendo de la Nueva Mayoría- y que hoy encontramos que el texto que se nos propone (…) es más bien un peligro para el futuro del país“.

“Yo hace tiempo pienso que Chile no es totalmente inmune al populismo latinoamericano. Hay muchos que creen que esto no va a pasar, Chile no es Venezuela, Chile no es Argentina, pero he llegado a la convicción de que los países se van a la cresta no por la economía, sino por la política (…) esta izquierda democrática está derrotada. Uno se puede reponer de las derrotas electorales, pero están derrotados en sus ideas“, afirmó.

“Hoy hay un retroceso. El PS y la ex Concertación es más bien el vagón de cola de esta nueva coalición. El que pone la música hoy día es el PC, ellos son los que deciden qué temas se discuten y cuáles no y cuáles son los límites de la discusión“, comentó.

Sobre la alianza de la ex Concertación con Apruebo Dignidad, Rossi apuntó contra el Presidente: “(Gabriel Boric) cambia de discurso todos los días. Por eso, yo lo acuso de oportunismo, es oportunista cuando una persona en temas relevantes cambia permanente y radicalmente su opinión“.

“Hay personas como los Amarillos por Chile, como la Centroizquierda por el Rechazo que está presentando en el Parlamento propuestas concretas como (el proyecto de) los 4/7 y ves que la derecha presenta propuestas concretas. Es el camino que me da más certezas (…) Aquí se está terminando con 200 años de vida republicana“, indicó.

“Hay un tema de tribu, de no poder salir de la tribu, del sector cultural en el que siempre te has desenvuelto. Salirse tiene un costo muy alto, por lo que no hay convicción, más bien hay temor (…) Acá hay una lógica de la cancelación al que piensa distinto. Quien lo instauró, este puritanismo, fue el FA“, concluyó el exmilitante socialista, refiriéndose a quienes fueron parte de los gobiernos de la Concertación y que hoy van por el Apruebo.